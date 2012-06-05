به گزارش خبرنگار مهر، پس از تبدیل سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت به بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی، فاز دوم پایش سامانه هوشمند سوخت کشور آغاز شده است.
بر این اساس به منظور جمع آوری اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، تمامی دارندگان سهمیه و کارت سوخت حداکثر تا 25 خرداد ماه حداقل یک نوبت موظف به سوخت گیری در جایگاههای با کارت هوشمند سوخت خود هستند.
با مصوبه و ابلاغ ستاد هدفمندی یارانهها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تا 10روز آینده باید به منظور پایش بیشتر سامانه و کارتهای هوشمند سوخت مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها فراهم شود.
به عبارت دیگر، این طرح جدید بنزینی به منظور تسویه سهمیههای باقیمانده و ذخیره شده در کارتهای هوشمند سوخت و آمادگی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام شده و پیش بینی میشود با این روش تمام سهمیههای ماههای گذشته دارندگان کارت سوخت محاسبه شود.
با این روش، شخصی که در این مدت به جایگاه مراجعه و اقدام به سوخت گیری خودرو میکند، سهمیه باقی مانده نیمه یارانهای و آزاد وی محاسبه و به صورت فیزیکی در کارت وی درج خواهد شد که از طریق نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است.
از این طریق همه اطلاعات و مشخصات سهمیههای باقیمانده در کارتهای هوشمند سوخت سراسر کشور محاسبه خواهد شد و سامانه می تواند آخرین اطلاعات مربوط به کارتها را جمع آوری و محاسبه کند.
در همین حال محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور تاکید کرده است: اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مبنی بر سوختن سهمیه ها نبوده است و تنها امکان دارد کسانی که در این مدت مراجعه نکنند، سهمیه خود را به طور کامل و دقیق دریافت نکنند.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اوایل خرداد ماه سالجاری با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: تمام دارندگان کارت هوشمند سوخت از دوم تا 25 خردادماه امسال حداقل یک بار سوخت گیری کنند، در غیر این صورت سهمیه کارت سوخت آنها بهطور کامل حفظ نخواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: همه دارندگان کارتهای هوشمند سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت به منظور تثبیت مشخصات کارت و محاسبه باقیمانده و حفظ آن در کارتهای هوشمند سوخت، لازم است تا 25خرداد امسال با مراجعه به یکی از جایگاههای سوخت کشور حداقل نسبت به یک نوبت سوخت گیری اقدام کنند.
به گزارش مهر، پس از گذشت 6 سال از آغاز سهمیهبندی و عرضه کارتی بنزین، از ابتدای خرداد ماه سالجاری جایگاههای سوخت کشور برای همیشه با بنزین یارانهای 100 تومانی خداحافظی کردند.
به گزارش مهر، پس از گذشت 6 سال از آغاز سهمیهبندی و عرضه کارتی بنزین، از ابتدای خرداد ماه سالجاری جایگاههای سوخت کشور برای همیشه با بنزین یارانهای 100 تومانی خداحافظی کردند.
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