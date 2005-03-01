ازعدم هماهنگي بوناچيچ با مديران استقلال اهواز اطلاعي نداشتم

مديربرنامه هاي لوكا بوناجيچ سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: حضوربوناجيچ درخبرگزاري وابسته به باشگاه پاس به درخواست مسوولان اين خبرگزاري انجام شد وآنها خواستارحضور بوناجيچ بودند كه من نيز اين مساله را به وي منتقل كردم كه بوناجيچ در اين زمينه شخصا تصميم گرفت.

وي ادامه داد: با اينكه پيش ازاين دعوت بوناجيچ با آقاي باقريان جلسه داشت، من تصوركردم كه اين هماهنگي با مسوولان باشگاه براي حضوردرايپنا صورت گرفته وبه همين خاطربه همراه بوناجيچ راهي اين محل شديم.

ناظمي خاطرنشان كرد: درگفتگوي بوناجيچ با ايپنا نيزبيشتردرخصوص مسايل فني وليگ صحبت شد وصحبت خاصي به ميان نيامد.