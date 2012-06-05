اعلام نامزدهای نهمین جایزه قلم زرین به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام اسامی نامزدهای نهمین دوره جایزه قلم زرین به دلیل آنچه حجم بالای آثار رسیده به دبیرخانه این جایزه و زمان بری بیشتر داوری این آثار اعلام شده است به تعویق افتاد.

نهمین دوره جایزه قلم زرین که با دبیری رضا رسولی در این دوره برگزار می‌شود در سه بخش داستان، شعر و پژوهش و نقد ادبی به معرفی آثار ادبی برگزیده سال 1390 می‌پردازد.

به گفته دبیر این دوره از جایزه به دلیل کثرت قبال اعتنای آثار رسیده به دبیرخانه این دوره از این جایزه به ویژه در بخش داستان و نیز پژوهش، ممکن است اعلام کاندیداهای نهایی این جایزه تا دو هفته پیش از برگزاری اختتامیه آن در 14 تیرماه به تعویق بیافتد.

به گفته رسولی، دبیرخانه این جایزه در تلاش است تا اسامی کاندیداهای دو بخش از این جایزه را تا پیش از پایان خرداد معرفی کند.

در نهمین جایزه قلم زرین در بخش داستان، احمد شاکری، سمیرا اصلان‌پور و وجیهه علی اکبر سامانی با سرداوری شاکری به بررسی آثار می‌پردازند.

در بخش پژوهش و نقد ادبی نیز صابر امامی، محسن پرویز و محمدرضا سرشار با سرداوری محسن پرویز به داوری خواهند پرداخت که محمدرضا سرشار چندی پیش به دلیل حضور یکی از آثار خود در بخش دوم داوری‌های این جایزه از حضور در ترکیب هیات داوران استعفا کرد و سهیلا عبدالحسینی جایگزین وی شد.

همچنین عباسعلی براتی‌‌پور و حسین اسرافیلی در بخش شعر با سرداوری براتی‌پور به داوری آثار این دوره از این جایزه مشغول هستند.