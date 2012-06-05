  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

کلاهبردار سه میلیارد ریالی در کرمان در چنگال قانون گرفتار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: کلاهبردار سه میلیارد ریالی با تلاش ماموران پلیس آگاهی کرمان طی عملیاتی دستگیر و با حکم قضایی روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول گزارش کلاهبرداری توسط یک کلاهبردار از سوی یکی از بانک های شهر کرمان به پلیس آگاهی، بررسی موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جرائم اقتصادی این پلیس قرار گرفت.

در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان مشخص شد این کلاهبردار که زنی 28 ساله است در سال 84 به بهانه احداث یک کارخانه با جمع آوری مدارک صوری، برای خرید دستگاه های کارخانه به یکی از بانک ها معرفی و بالغ بر سه میلیارد و دویست میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده است.

این متهم پس از خرید تجهیزات مربوطه، آنها را در کرج به فروش رسانده و با واگذاری طرح بدون اطلاع بانک به فرد دیگر با پول بدست آمده آپارتمان خرید و فروش می کرد.

ماموران انتظامی با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی این کلاهبردار را طی عملیاتی منسجم دستگیر و با حکم قضایی جهت تحقیقات تکمیلی روانه زندان کردند.

