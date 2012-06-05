اعلام آخرین مهلت اعتراض به نتایج آزمون سطح دو حوزه های علمیه خواهران

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام نتایج آزمون ورودی سطح دو حوزه های علمیه خواهران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تاریخ 17 خردادماه را آخرین مهلت برای اعتراض داوطلبان به نتایج اعلام شده عنوان کرد که داوطلبان معترض می توانند تا فردا چهارشنبه از طریق سایت حوزه های علمیه خواهران و با ورود به صفحه شخصی، اعتراض خود را ثبت کنند.

براین اساس هرگونه اعتراض داوطلبان، غیر از ثبت در سایت و بعد از تاریخ اعلام شده، قابل بررسی نخواهد بود و نتایج اعتراض داوطلبان نیز یک هفته بعد از ثبت اعتراض در زمان مقرر از طریق همان صفحه شخصی داوطلبان قابل مشاهده است.

همچنین داوطلبان در صورت قبولی باید برای تعیین مصاحبه حضوری از 20 خرداد با حوزه علمیه ای که معرفی شده اند تماس بگیرند که زمان شروع مصاحبه ها نیز از 20 خرداد به مدت یک ماه اعلام شده است.

مرکز مدیریت حوزه های عملیه خواهران تکمیل ظرفیت حوزه های علمیه خواهران به دلیل معرفی افراد به میزان دو برابر ظرفیت و عدم کسب حداقل امتیاز 50 برای داوطلبان دوره نیمه حضوری را از جمله دلایل عدم قبولی داوطلبان اعلام کرده است.