غرب هنوز مفهوم صدور انقلاب توسط ایران را نفهمیده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الهلباوی سخنگوی پیشین اخوان المسلمین و از متفکرین برجسته مصر در همایش بیداری اسلامی و نهضت امام خمینی(ره) که صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: ما در برابر شخصیت بزرگواری هستیم که مسیر تاریخ را در سطح داخلی، بین‌المللی، روابط داخلی، منطقه‌ای و سیاست خارجی عوض کرد.

وی افزود: آنچه درباره امام خمینی(ره) باید بفهمیم افکار و ایده‌‌های ایشان است و اینکه چگونه زندگی و فکر می کردند.

به گفته این فعال سیاسی مصری از نشانه هایی که در وجود امام خمینی(ره) وجود داشت اخلاص و عشق به امت اسلام و ملت خود بوده که اگر این صفت برجسته در بین علما وجود نداشته باشد باید برای آنها تاسف خورد.

وی تصریح کرد: مشکل جامعه امروز این است که تعدادی افراد سطحی نگر جامعه اسلام را به این وضع تاسف بار رساندند.

الهلباوی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) درک می کرد که شرایط داخلی شرایط سختی است، اظهار داشت: امام در دوران مبارزه اشاره می‌فرمود که برخی از روحانیون درباری نقشی که ایفا می‌کنند بسیار بدتر از کسانی است که ظلم می‌کنند چرا که با توجیه حکام ستمگر راه را بر آنها هموار می‌کنند.

وی تاکید کرد: امام همواره تاکید داشت که اگر انسان بخواهد به عنوان شخص متدین حرکت کند باید انسانی باشد که بتواند در برابر ظلم بایستد. امام می‌گفت از بین بردن طاغوت و حکام ستمگر در جهان اسلام از اوجب واجبات است.

وی بهترین رویش امام را ایستادگی در مقابل مساله فلسطین عنوان کرد و اظهار داشت: اینکه امام یک روز را به عنوان روز فلسطین اعلام کردند در ابتدا تنها یک نهال بود که اکنون تبدیل به درخت بزرگی شده که شاخ و برگ خود را به همه دنیا فرستاده و مردم در همه کشورهای جهان در آخرین روز رمضان به خیابان‌ها می‌آیند و خواهان آزادی قدس هستند.

این فعال مصری تاکید کرد: هیچ کشور انقلابی سفارت اسرائیل را به سفارت فلسطین تبدیل نکرد اما اولین اقدام امام در صبح انقلاب در حالی که اسرائیلی‌ها فرار کرده بودند تبدیل این سفارت به سفارت فلسطین بود که این اقدامی منطقه‌ای، جهانی و اسلامی بود.

الهلباوی افزود: امام منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می اندیشد و به همین دلیل گام بلندی در سطح جهان اسلام برداشته است و امام اسرائیل را غده سرطانی منطقه قلمداد و بر ضرورت کندن این غده از پیکره جهان اسلام تاکید کرد.

به گفته این عضو ارشد اخوان المسلمین مصر انقلاب‌های اسلامی یکی پس از دیگری با الهام از انقلاب اسلام پا به عرصه وجود می‌‌گذارند و یکی از امور بسیار مهمی که تا امروز غرب آن را نفهمیده مساله صدور انقلاب است که امام در همان اوایل به آن اشاره داشتند.

وی ادامه داد: اعراب در ابتدا نسبت به واژه صدور انقلاب برخورد بدی داشتند اما آن را جذب کرده و فهمیدند که صدور انقلاب نسیم بیدارباشی است که امت را به حرکت وا می‌دارد.

وی تصریح کرد: اما در همان روزهای اول انقلاب مسلمانان را دعوت به بیداری اسلامی کرده بود.