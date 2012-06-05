چهارمحال و بختیاری اولین استان عشایری است

خالد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عشایر این استان به نسبت تراکم جمعیت در واحد سطح قلمداد می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس سر شماری اقتصادی ، اجتماعی عشایر کوچنده سال 1377 جمعیت عشایر این استان 19 هزارو 561 خانوار بوده است و16،5 درصد جمعیت این استان را شامل می شده است.

طاهری ادامه داد: عشایر این استان از اقوام بختیاری، قشقایی، چهرازی، عرب نصرآبادی و گله دار دهکردی تشکیل شده است.

مدیر کل امور عشایری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: 95 درصد عشایر این استان بختیاری هستند.

طاهری یادآور شد: عشایر استان با داشتن بیش از5،1 میلیون واحد دامی حدود 25 درصد پروتین جامعه را تامین می کند.

وی بیان داشت: تاثیر اقتصادی اجتماعی و نقش دفاعی عشایر انکار ناپذیر بوده و بدون تردید یکی از میراثهای گرانقدر است.

طاهری عنوان کرد: عشایر چندین برابر نسبت جمعیتیشان در تامین پروتئین به خصوص گوشت قرمز و سایر فراورده های دامی کشور نقش دارند.

مدیر کل امور عشایری چهار محال و بختیاری افزود: دام عشایر به عنوان ذخیره دام کشور، فرهنگ ایلی به عنوان میراث ارزشمند و بخشی از سرمایه ملی، دانش هم زیستی سازگاری با طبیعت ، تلاش و سخت کوشی آحاد عشایر برای تولید و.... از قابلیت های اجتماعات عشایری است.