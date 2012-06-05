۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

مقصودلو:

قطب کشاورزی کشور نیازمند توجه ویژه است

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان رفع مشکلات بخش کشاورزی را مهمترین دغدغه مردم برشمرد و گفت: استان گلستان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود و این صنعت حیاتی نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مقصودلو صبح سه شنبه در جلسه شورای شهرستان، با انتقاد از عدم پاسخگویی برخی از دستگاه ها به مکاتبات این شورا گفت: شورا به عنوان نماینده مردم حق پرسش از دستگاه های اجرایی را دارد و مدیران دستگاه ها نیز باید پاسخگوی مکاتبات اعضای شورا باشند.

نماینده استان گلستان در شورای عالی استان های کشور نیز گفت: گلستان پتانسیل فراوان در توسعه زیرساخت های اقتصادی و گردشگری دارد و باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

زهرا نورا افزود: کاهش بروکراسی اداری در جذب سرمایه گذار در منطقه موثر است، چراکه در برخی موارد سخت گیری های بیش از حد اداری مانع تحقق برخی پروژه ها مانند تله کابین می شود.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: باید طرح ها و مصوبات اعضای شورا بر محوریت این شعار به تصویب برسد.   

رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان با تقدیر از تلاش های اعضای این شورا گفت: درطول سال گذشته مصوبات و طرح های بسیاری به تصویب رسید که تا کنون برخی از آنان به مرحله اجرا نرسیده است.

احمد شاکری، با بیان اینکه تصویب طرح ها و بخشنامه ها به تنهایی مشکلات مردم را رفع نخواهد کرد، افزود: باید بر اجرای این مصوبات از طریق دستگاه های اجرایی تاکید و نظارت کافی نیز صورت پذیرد.
