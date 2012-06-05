  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

واحدی خبر داد:

گسترش روابط ایران و عراق با گشایش مرز جدید در کرمانشاه

گسترش روابط ایران و عراق با گشایش مرز جدید در کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در نشست مشترک با هیئت عراقی از نشست استانداران استان های هم مرز ایران و عراق و بازگشایی مرز زمینی جدید بین ایران و عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه روز سه شنبه در نشستی با هیئت عراقی که به سرپرستی مدیر امور کشورهای همسایه این کشور در استانداری کرمانشاه برگزار شد،  از برپایی اجلاس استانداران استان های هم مرز ایران و عراق به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: برنامه های توسعه روابط بین دو کشور ایران و عراق در بخش های مختلف در این اجلاس بررسی خواهد شد.

واحدی افزود: زمان برگزاری این اجلاس در تیر ماه سال جاری خواهد بود که پس از اعلام نظر طرف عراقی تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد.
 
معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه همچنین از گشایش مرز جدید زمینی سومار - مندلی خبر داد.
 
واحدی گشایش مرز جدید را مسبب توسعه صادرات و مبادلات مرزی میان دو کشور عنوان کرد.
 
وی ادامه داد: جمهوی اسلامی ایران، کشوری با پتانسیل های بالا در زمینه مبادلات تجاری با عراق است و قصد داریم تا با رایزنی های مشترک با مسئولین کشور عراق، روابط تجاری و سایر زمینه های مشترک را تقویت کنیم.

دکتر حمدی شلتاغ رئیس اداره کشورهای همسایه عراق نیز در این نشست گفت: ایران و عراق دارای مشترکات فرهنگی زیادی هستند که سقوط رژیم صدام زمینه را برای ارتباط بیشتر بین دو کشور فراهم کرده است.
 
شلتاغ در پایان تأکید کرد: ظرفیت همکاری های بین دو کشور همسایه با برگزاری اجلاس استانداران استان های هم مرز بیش از این افزایش خواهد یافت که این مهم منجر به توسعه دو کشور از ابعاد مختلف خواهد شد.
کد مطلب 1618821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها