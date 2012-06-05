گسترش روابط ایران و عراق با گشایش مرز جدید در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه روز سه شنبه در نشستی با هیئت عراقی که به سرپرستی مدیر امور کشورهای همسایه این کشور در استانداری کرمانشاه برگزار شد، از برپایی اجلاس استانداران استان های هم مرز ایران و عراق به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: برنامه های توسعه روابط بین دو کشور ایران و عراق در بخش های مختلف در این اجلاس بررسی خواهد شد.

واحدی افزود: زمان برگزاری این اجلاس در تیر ماه سال جاری خواهد بود که پس از اعلام نظر طرف عراقی تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه همچنین از گشایش مرز جدید زمینی سومار - مندلی خبر داد.

واحدی گشایش مرز جدید را مسبب توسعه صادرات و مبادلات مرزی میان دو کشور عنوان کرد.

وی ادامه داد: جمهوی اسلامی ایران، کشوری با پتانسیل های بالا در زمینه مبادلات تجاری با عراق است و قصد داریم تا با رایزنی های مشترک با مسئولین کشور عراق، روابط تجاری و سایر زمینه های مشترک را تقویت کنیم.



دکتر حمدی شلتاغ رئیس اداره کشورهای همسایه عراق نیز در این نشست گفت: ایران و عراق دارای مشترکات فرهنگی زیادی هستند که سقوط رژیم صدام زمینه را برای ارتباط بیشتر بین دو کشور فراهم کرده است.

شلتاغ در پایان تأکید کرد: ظرفیت همکاری های بین دو کشور همسایه با برگزاری اجلاس استانداران استان های هم مرز بیش از این افزایش خواهد یافت که این مهم منجر به توسعه دو کشور از ابعاد مختلف خواهد شد.