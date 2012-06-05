  1. استانها
  2. تهران
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

گروسی با مهر مطرح کرد:

لزوم استقرار اداره کل ورزش غرب استان تهران در شهریار

لزوم استقرار اداره کل ورزش غرب استان تهران در شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی بر لزوم استقرار اداره کل ورزش و جوانان غرب استان تهران در شهرستان شهریار تاکید کرد.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تفکیک کرج از استان تهران و جدا شدن شهرستان های غرب استان تهران،‌ باید در بخش ورزش اقدامات لازم برای ساماندهی امور انجام شود.

وی افزود: در این زمینه مسئولان وزارت ورزش و جوانان و مدیران استانی باید اهتمام ویژه ای برای تحقق این مهم داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون اقدامات لازم برای ارتقای سطح اعتبارات ورزش در شهرستان های غرب استان تهران در حال انجام است.

گروسی ادامه داد: با این اقدام، ورزشکاران شهرستان های غرب استان تهران به صورت ویژه ساماندهی می شوند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید زمینه های لازم برای حضور ورزشکاران این شهرستان ها در مسابقات ملی و جهانی فراهم شود.

کد مطلب 1618822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها