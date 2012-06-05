لزوم استقرار اداره کل ورزش غرب استان تهران در شهریار

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تفکیک کرج از استان تهران و جدا شدن شهرستان های غرب استان تهران، باید در بخش ورزش اقدامات لازم برای ساماندهی امور انجام شود.
وی افزود: در این زمینه مسئولان وزارت ورزش و جوانان و مدیران استانی باید اهتمام ویژه ای برای تحقق این مهم داشته باشند.
این مسئول عنوان کرد: هم اکنون اقدامات لازم برای ارتقای سطح اعتبارات ورزش در شهرستان های غرب استان تهران در حال انجام است.
گروسی ادامه داد: با این اقدام، ورزشکاران شهرستان های غرب استان تهران به صورت ویژه ساماندهی می شوند.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید زمینه های لازم برای حضور ورزشکاران این شهرستان ها در مسابقات ملی و جهانی فراهم شود.
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