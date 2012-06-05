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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

جلیل‌زاده گفتگو با مهر:

بیش از 2هزار گواهینامه قرآنی در شهرستان قدس صادر شد

بیش از 2هزار گواهینامه قرآنی در شهرستان قدس صادر شد

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قدس از صدور بیش از 2هزار گواهینامه قرآنی در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 9 موسسه قرآنی دارای مجوز رسمی از این اداره در شهرستان قدس مشغول به فعالیت هستند.

وی از وجود 600 هیات مذهبی و 200 حسینیه در این شهرستان خبر داد و افزود: در سال جاری در مناسبت های مختلف قرار است که برنامه های مذهبی در هیات و حسینیه ها برگزار شود.

افزایش اعتبارات بخش قرآنی

این مسئول عنوان کرد: در سال گذشته بیش از دو هزار گواهینامه قرآنی برای قرآن آموزان این شهرستان صادر شد.

جلیل زاده ادامه داد: در سال جاری با توجه به اختصاص نیم درصد از اعتبارات کل سازمان ها و ادارات به امور قرآنی، امید می رود که اعتبارات مطلوبی به این بخش اختصاص یابد.

کد مطلب 1618826

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