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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

مقالات دانشجوی دانشگاه تبریز توسط انتشارات لمبرت آلمان منتشر شد

مقالات دانشجوی دانشگاه تبریز توسط انتشارات لمبرت آلمان منتشر شد

تبریز - خبرگزاری مهر : مقالات مستخرج از پایان‌نامه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون دانشگاه تبریز از سوی انتشارات لمبرت کشور آلمان به صورت کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این مقالات که در زمینه " درجه بندی کمی و کیفی محصول سیب زمینی با استفاده از تکنیک ماشین بینایی "منتشر شده­اند، بنا به پیشنهاد انتشارات  لمبرت به صورت کتاب در آمده و تحت عنوان "Potato Sorting in Machine Vision System" توسط این انتشارات به چاپ رسیده و نسخه الکترونیکی آن با عنوان "درجه­بندی (سورتینگ) سیب زمینی با سیستم ماشین بینایی" در شبکه اینترنت قابل دسترس است.

در این پایان­نامه که متعلق به رویا حسنخانی فارغ­ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون دانشگاه تبریز است ، روش­هایی بر اساس سیستم ماشین بینایی برای درجه­ بندی کمی و کیفی محصولات کشاورزی به ویژه سیب­ زمینی ارائه شده است.

دکتر حسین نوید استاد راهنمای این پایان­نامه نیز در گفتگویی با اشاره به اهمیت و ضرورت درجه­ بندی محصولات کشاورزی و بسته­ بندی آنها اظهار داشت: این امر موجب افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی شده و امکان صادرات آنها را فراهم می ­کند.

کد مطلب 1618827

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