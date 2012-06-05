مقالات دانشجوی دانشگاه تبریز توسط انتشارات لمبرت آلمان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این مقالات که در زمینه " درجه بندی کمی و کیفی محصول سیب زمینی با استفاده از تکنیک ماشین بینایی "منتشر شدهاند، بنا به پیشنهاد انتشارات لمبرت به صورت کتاب در آمده و تحت عنوان "Potato Sorting in Machine Vision System" توسط این انتشارات به چاپ رسیده و نسخه الکترونیکی آن با عنوان "درجهبندی (سورتینگ) سیب زمینی با سیستم ماشین بینایی" در شبکه اینترنت قابل دسترس است.
در این پایاننامه که متعلق به رویا حسنخانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون دانشگاه تبریز است ، روشهایی بر اساس سیستم ماشین بینایی برای درجه بندی کمی و کیفی محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی ارائه شده است.
دکتر حسین نوید استاد راهنمای این پایاننامه نیز در گفتگویی با اشاره به اهمیت و ضرورت درجه بندی محصولات کشاورزی و بسته بندی آنها اظهار داشت: این امر موجب افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی شده و امکان صادرات آنها را فراهم می کند.
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