به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درباره صحنه مشکوک بازی ازبکستان - ایران اظهار داشت: امروز سه شنبه از سوی دپارتمان داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا ایمیلی به دست من رسیده که درباره صحنه مشکوک به گل تیم ملی ازبکستان اظهارنظر کنم و نظرم را پس از آنالیز فریم به فریم این صحنه به دپارتمان داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کنم که آیا صحنه گل بوده یا گل نبوده است.

وی در ادامه افزود: در این نامه نوشته شده که تا این لحظه هنوز فدراسیون فوتبال ازبکستان شکایتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا ارسال نکرده است. البته من دیروز و امروز نظرات کارشناسان را در این باره دیدم و تعجب کردم که همه آنها صحنه را به صورت قطعی گل دانسته بودند.

عسگری که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: حرف‌هایی که من می‌زنم از روی تعصب به تیم ملی ایران نیست و هرگز به خاطر ایرانی بودنم یا پیروزی ایران پا روی انصاف نخواهم گذاشت. باید درباره این صحنه بگویم که هیچکس با قاطعیت نمی‌تواند بگوید که توپ از روی خط دروازه رد شده و به گل تبدیل شده است و هیچکس نمی‌تواند گل ازبکستان را تایید کند.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال افزود: تنها ابزاری که ما برای تشخیص صحنه داریم دوربین‌های تلویزیونی است که در این صحنه خطای دید باعث شده که همه فکر کنند توپ به گل تبدیل شده است. شاید ذکر این نکته لازم نباشد اما باید بگویم که در داوری چیزی که مهم است این است که باید داور و کمک داوران‌شان به صورت صددرصد از گل شدن توپ یا هر اتفاق دیگری مطمئن باشند و با حدس و گمان داوری نکنند، ضمن اینکه یک توپ وقتی گل می‌شود که تمام آن از خط عبور کرده باشد. قانون هم همین را می‌گوید.

"اینکه بگوییم این توپ در این صحنه از خط عبور کرده، کاملا بر روی حدس و گمان است"، وی با با بیان این جمله افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا فیلم صحنه را که فریم به فریم آنالیز کرده برای همه اعضای کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اظهارنظر فرستاده است. ما هم در کمیته داوران آن را بی طرفی آنالیز کردیم.

وی افزود: این صحنه مشکوک دو بخش دارد. اولین بخش مربوط به خوردن توپ به بدن سیدجلال حسینی است که به هیچ وجه هند نیست. چون فاصله زیادی با مهاجم نداشت و نمی‌توانست در آن لحظه تصمیم بگیرد که با دستانش چه باید بکند. ضمن اینکه دستانش هم کاملا بسته بود و حالت بدن و دست او کاملا طبیعی بوده است، بخش دوم مربوط به رد شدن یا نشدن توپ از خط است که با توجه به اینکه در پشت دروازه دوربینی نبوده و داور پنجم هم مثل اروپا حضور نداشته است تنها تصویر دوربینی که زاویه 40 درجه با خط دروازه دارد می‌تواند ملاک آنالیز صحنه باشد.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاکید کرد: باید دقت کرد که عرض خط دروازه حدود 12 سانتیمتر و قطر توپ حدود 22 سانتیمتر است. زمانی که توپ به بدن سیدجلال حسینی اصابت می‌کند زانو و ران او روی خط دروازه است و وقتی تصویر در این لحظه متوقف می‌شود اصلا نمی‌توان قضاوت کرد که توپ از خط رد شده یا نه. در این تصویر نشان داده نمی‌شود که همه توپ از خط عبور کرده است و واقعا هم نمی‌شود گفت توپ به گل تبدیل شده یا نه. واقعا صحنه سختی است و داوران ژاپنی مخصوصا کمک داور مطمئن نبوده‌اند که توپ از خط عبور کرده است. جای‌گیری هر دو داور هم خوب بوده و صحنه خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

حسین عسگری با یادآوری دیدارهای آلمان و انگلستان در جام های جهانی 1966 و 2010 آفریقای جنوبی گفت: نظیر همین صحنه ها در آن دو بازی هم اتفاق افتاد که در سال 1966 تشخیص گل سخت بود اما در بازی آلمان و انگلستان توپ حدود نیم متر وارد دروازه شد اما چون کمک داور از صحنه فاصله داشت و واقعا هم یک کمک داور نمی‌تواند در یک ثانیه‌ای که توپ با سرعت 150 کیلومتر بر ساعت شوت می‌شود خودش را به خط دروازه برساند نتوانست تشخیص دهد توپ از خط عبور کرده است یا نه. به همین دلایل و خیلی صحنه‌های مشابه دیگر فیفا به فناوری خط دروازه فکر می‌کند و می‌خواهد فناوری را پیاده کند. اتفاقاتی که پی در پی در این باره می‌افتد فیفا را برای راه اندازی این فناوری بیشتر مصر می‌کند.

وی درباره فناوری خط دروازه گفت: این فناوری به صورت تستی آزمایش شده است و چند سنسور داخل یک توپ جاسازی شده بودند که زمانی که همه اش از خط دروازه عبور کرد به داوران زنگ هشدار بدهد اما مثل اینکه این فناوری خطا پذیر بوده و ممکن بود سنسورها در حین بازی آسیب ببینند و به همین دلیل فناوری احتیاج به بازبینی داشته است. البته دوربین‌هایی هم قرار بوده که در دیرک ها و برخی جایگاه‌های دروازه نصب شوند که هنوز البته استفاده از آن لازم الاجرا نشده است. فناوری سنسور داخل توپ هم 1500 دلار خرج داشت که هزینه بالایی به نظر می‌رسد.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تاکید کرد: البته به نظر من یک ابزار خوب مثل هدست ارتباط رادیویی و بی سیم برای کمک به داوران است و می‌تواند سرنوشت ساز باشد و تیمی که زحمت می کشد و گل می زند اما ممکن است قبول نشود زحماتش هدر نمی رود. فناوری خط دروازه عدالت را بیشتر درفوتبال گسترش می‌دهد و نمی‌گذارد حق تیمی خورده شود و این نکته مهمی است. رد شدن یا رد نشدن توپ از خط دروازه می‌تواند قهرمان جام جهانی را عوض کند و یا سرنوشت تیم‌هایی را در صعود یا عدم صعود به جام جهانی تغییر دهد. به نظر من از جذابیت فوتبال کم نخواهد کرد و منتقدان این فناوری باید قبول کنند در فوتبال تیمی که به درستی گل می‌زند باید گلش قبول شود.

عسگری در پایان گفت: درباره صحنه‌ای که اتفاق افتاد بازهم می‌گویم که باید تیم داوری 100 درصد درباره یک اتفاق مطمئن باشند . فیفا هم می گوید وقتی صحنه‌ای مشخص نیست و تشخیص آن مهم است باید به نظر تیم داوری احترام گذاشت. داوری بر اساس حدس و گمان شکل نمی‌گیرد. باید کارشناسان فریم به فریم آن را آنالیز کنند و بعد نظر بدهند. در این صحنه شواهد نشان نمی‌دهد توپ از خط عبور کرده یا حتی عبور نکرده است. صحنه گل اصلا قابل تشخیص نیست.

دیدار تیمهای ملی فوتبال ازبکستان و ایران درحالی با برتری یک بر صفر شاگردان "کارلوس کی‌روش" به اتمام رسید که تیم میزبان در دقیقه 73 در شرایطی مشکوک موفق به گشودن دروازه تیم کشورمان شد.