کارآفرینان برتر خراسان شمالی مشخص شدند

علی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با پایان گرفتن مرحله داوری 482 طرح رسیده به دبیرخانه جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر خراسان شمالی، کارآفرینان برتر این جشنواره مشخص و اسامی آنان جهت تایید نهایی به وزارتخانه ارسال شد.

وی با بیان اینکه هیئت داوران جشنواره 10 نفر از کارآفرینان برتر استان را انتخاب کرد افزود: از مجموع طرح‌های منتخب و برگزیده تعداد 7 طرح در بخش صنعت و سه طرح نیز در بخش خدمات فعالیت می‌کنند.

حسین پور گفت: اسامی کارآفرینان برتر و طرح‌های برگزیده جهت شرکت در رقابت کشوری به دبیرخانه جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با بیان اینکه هیأت داوران طرح‌های ارسالی به دبیرخانه جشنواره را مورد ارزیابی قرار خواهد داد گفت: نتایج نهایی اواخر تیرماه اعلام و از افراد برگزیده کشوری، طی مراسمی با حضور رییس جمهور در مردادماه سال جاری تقدیر خواهد شد.

سال گذشته یک نفر از کارآفرینان استان خراسان شمالی به عنوان کارآفرین برتر ملی در رشته مشاغل خانگی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.