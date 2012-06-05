۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

موسوی در گفتگو با مهر:

40 درصد اراضی شالیزاری میاندرود بیمه شدند

میاندرود - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی میاندرود گفت: 40 درصد از اراضی شالیزاری امسال شهرستان زیر پوشش بیمه برنج قرار گرفته است.

سید شبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به نشاء کاری اراضی شالیزاری میاندورود، سطح بیمه برنج این شهرستان به بیش از سه هزار و 100 هکتار رسیده است.

وی افزود: در جهت  ترویج فرهنگ بیمه برای کشاورزان شالیکار از سوی مدریت جهاد کشاورزی میاندورود و با همکاری مراکز جهاد کشاورزی و بخشهای غیر دولتی تاکنون بیش از 40 درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

موسوی گفت: یکی از سیاستهای کلان سازمان جهاد کشاورزی استان کاهش هزینه تولید است.

وی افزود: تا کنون کشت مکانیزه برنج در سطح سه هزار و 500 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان صورت گرفته که بیش از 50 درصد اراضی شالیزاری این شهرستان را شامل و توسط شرکتهای مکانیزاسیون و بهره برداران برنجکار انجام شده است.

مازندران از مراکز مستعد کشت برنج در کشور است.

