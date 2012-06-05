احداث 104 هزار واحد مسکن مهر در استان لرستان شروع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد واحدهای مسکن مهر استان لرستان، گفت: در حال حاضر احداث 104 هزار واحد مسکن مهر در این استان شروع شده است.