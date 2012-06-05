احداث 104 هزار واحد مسکن مهر در استان لرستان شروع شد

علی نیکزاد در حاشیه بازدید از مسکن مهر شهرستان دورود در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این میزان واحد مسکن مهر به اندازه 25 درصد ساخت مسکن در طول تاریخ استان لرستان بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 40 هزار واحد مسکن مهر در استان لرستان به اتمام رسیده، تصریح کرد: از این میزان 35 هزار روستایی و پنج هزار واحد مسکن شهری بوده است.
نیکزاد تصریح کرد: امسال نیز 37 هزار واحد مسکن مهر در استان لرستان به بهره برداری خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از این میزان 10 هزار واحد مسکن مهر روستایی و 27 هزار واحد مسکن مهر شهری خواهد بود.
وی گفت: ساخت پروژه 128 واحدی مسکن مهرامام رضا (ع) دورود نیز با زیر بنای 14 هزار و 560 متر مربع شروع شده است که تسهیلات بانکی به ازای هر واحد 220 میلیون ریال است.
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