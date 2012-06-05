هیات رئیسه مجلس نهم مراسم تحلیف را به جای آورد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخابات هیات رئیسه دایم مجلس نهم در جلسه علنی روز چهارشنبه برگزار شد و 12 عضو هیات رئیسه انتخاب شدند.

براساس این گزارش پس از انتخاب رئیس مجلس، دبیران و ناظران هیات رئیسه این 12 عضو پشت تریبون قرار گرفتند و براساس ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس مراسم تحلیف را به جای آوردند.

لاریجانی رئیس مجلس، متن سوگندنامه اعضای هیات رئیسه را قرائت کرد و 11 عضو دیگر نیز آن را تکرار کردند.

براساس ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس متن سوگندنامه هیات رئیسه به این شرح است:

من به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و ا ز هر گونه اقدام مخالف آیین نامه اجتناب نمایم.

به گزارش مهر در جلسه امروز مهر، لاریجانی به عنوان رئیس ، ابوترابی و باهنر به توان نواب رئیس انتخاب شدند.

همچنین سبحانی نیا، فرهنگی، دهقان، محمدصادقی، منادی وجهانگیرزاده به عنوان دبیران هیات رئیسه و سید شریف حسینی، عبدالرضا مصری و محمد آشوری به عنوان ناظران هیات رئیسه مجلس نهم انتخاب شدند.