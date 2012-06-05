۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

از سوی رسول خادم ؛

ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در المپیک اعلام شد

از سوی رسول خادم مدیر تیم‌های ملی و امور فنی ترکیب تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد برای حضور در رقابتهای المپیک 2012 لندن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به آغاز رقابتهای کشتی فرنگی المپیک لندن از روز 15 مردادماه و طبق وعده قبلی ترکیب تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد، 60 روز مانده به این مسابقات اعلام شد.

با اعلام رسول خادم، حضور این نفرات در رقابتهای المپیک منوط به استمرار بر عملکرد مثبت فنی و رعایت نظم و انضباط اردویی خواهد بود. ترکیب تیمهای کشتی ایران به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:
55 کیلوگرم: حمید سوریان
60 کیلوگرم: امید نوروزی
66 کیلوگرم: سعید عبدولی
84 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی
96 کیلوگرم: قاسم رضایی
120کیلوگرم: بشیر باباجان زاده

کشتی آزاد:
55 کیلوگرم: حسن رحیمی
60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور
66 کیلوگرم: مهدی تقوی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی
84 کیلوگرم: احسان لشکری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی
120 کیلوگرم: کمیل قاسمی
