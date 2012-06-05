به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به آغاز رقابتهای کشتی فرنگی المپیک لندن از روز 15 مردادماه و طبق وعده قبلی ترکیب تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد، 60 روز مانده به این مسابقات اعلام شد.
با اعلام رسول خادم، حضور این نفرات در رقابتهای المپیک منوط به استمرار بر عملکرد مثبت فنی و رعایت نظم و انضباط اردویی خواهد بود. ترکیب تیمهای کشتی ایران به شرح زیر است:
کشتی فرنگی:
55 کیلوگرم: حمید سوریان
60 کیلوگرم: امید نوروزی
66 کیلوگرم: سعید عبدولی
84 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی
96 کیلوگرم: قاسم رضایی
120کیلوگرم: بشیر باباجان زاده
کشتی فرنگی:
55 کیلوگرم: حمید سوریان
60 کیلوگرم: امید نوروزی
66 کیلوگرم: سعید عبدولی
84 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی
96 کیلوگرم: قاسم رضایی
120کیلوگرم: بشیر باباجان زاده
کشتی آزاد:
55 کیلوگرم: حسن رحیمی
60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور
66 کیلوگرم: مهدی تقوی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی
84 کیلوگرم: احسان لشکری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی
120 کیلوگرم: کمیل قاسمی
نظر شما