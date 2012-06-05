به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به آغاز رقابتهای کشتی فرنگی المپیک لندن از روز 15 مردادماه و طبق وعده قبلی ترکیب تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد، 60 روز مانده به این مسابقات اعلام شد.

با اعلام رسول خادم، حضور این نفرات در رقابتهای المپیک منوط به استمرار بر عملکرد مثبت فنی و رعایت نظم و انضباط اردویی خواهد بود. ترکیب تیمهای کشتی ایران به شرح زیر است:



کشتی فرنگی:

55 کیلوگرم: حمید سوریان

60 کیلوگرم: امید نوروزی

66 کیلوگرم: سعید عبدولی

84 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی

96 کیلوگرم: قاسم رضایی

120کیلوگرم: بشیر باباجان زاده