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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۲۴

در اعتراض به عملكرد مديران

كارگران سازمان چاي مقابل اين سازمان تجمع كردند

كارگران ادارات كل سازمان چاي كشور امروز با تجمع در مقابل اين سازمان خواستار رسيدگي به وضعيت اشتغال و حقوق خود شدند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، كارگران ادارات كل سازمان چاي كشور در اعتراض به تصميم دولت مبني بر انحلال سازمان چاي كشور و بيكاري عده كثيري از آنها امروزبا تجمع مقابل اين سازمان خواستاررسيدگي مسوولان به وضعيت نابسامان خود شدند .

بر اساس اين گزارش ،  دراين تجمع كارگران با انتقاد از انحلال سازمان چاي و عدم رعايت صحيح قوانين وعدالت در خصوص نحوه بازخريد ي كارگران و عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود به طور كامل ، اقدام به حمل پلاكارد و سردادن شعارعليه مديران نالايق كردند  .

اين در حالي است بنا به گفته بسياري از چايكاران ، كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، مصوبه انحلال سازمان چاي كشور از سوي دولت غير قانوني و غيركارشناسي اعلام شد و براي بهبود شرايط چاي كشور اين انحلال مي تواند ضربه بزرگي به كشت و صنعت چاي كشور وارد كند .

کد مطلب 161885

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