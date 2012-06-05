توسعه اختیارآباد نیازمند توجه بیشتر مسئولان است

زهرا حسینی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهر اختیارآباد در هشت کیلومتری کرمان واقع شده است، بیان داشت: همین فاصله نزدیک با شهر کرمان باعث شده این منطقه به یکی از مهاجرپذیرترین محدوده های اطراف کرمان تبدیل شود که این مهاجرت ها باعث بروز مشکلاتی در منطقه شده است.

وی یادآور شد: یکی از این مشکلات تغییر فرهنگ و تغییر رویه زندگی در این شهر است.

حسینی ادامه داد: بیشتر کسانی که به این منطقه مهاجرت می کنند از خانواده هایی هستند که از لحاظ فرهنگی و سطح زندگی در وضعیت خوبی نبوده و بیشتر مصرف کننده هستند.

وی گفت: خیلی از این افراد مهاجر هم کارگر هستند که شهر اختیارآباد برای آنها به منزله خوابگاه است، در حالیکه باید به آنها خدمات شهری نیز ارایه شود.

این مسئول تصریح کرد: اختیارآباد در شمالی ترین نقطه شهر کرمان واقع شده و شهروندان آن توقع دارند که از کلیه امکاناتی که در مناطق بالا شهر کرمان وجود دارد بهره مند باشند اما متاسفانه در این زمینه کمبود اعتبار وجود دارد.

رئیس شورای شهر اختیارآباد در ادامه به برخی اقدامات انجام شده در این منطقه طی سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت جایگاه سوخت CNG، تکمیل دبیرستان پسرانه، راه اندازی هنرستان پسرانه، ساخت سوله بحران، آسفالت جاده های خروجی شهر و واگذاری 200 قطعه زمین برای ساخت مسکن از جمله این اقدامات بوده است.

حسینی از آغاز عملیات ساخت یک مدرسه 12 کلاسه در شهر اختیارآباد از اوایل تیرماه جاری نیز خبر داد و بیان داشت: با توجه به ظرفیت های فرهنگی که در این منطقه وجود دارد پیگیر راه اندازی دانشگاه و حوزه علمیه در این شهر هستیم.

وی به افتتاح کتابخانه شهر اختیارآباد طی روزهای اخیر نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ساخت این کتابخانه در سال 85 و در زمان فرمانداری دعاگویی داده شد و در زمان فرمانداری اسماعیلی مطرح و اعتبارات لازم برای آن در نظر گرفته شد.

حسینی ادامه داد: سرانجام و با اعتباری معادل 865 میلیون تومان این کتابخانه در بهترین نقطه شهر اختیارآباد احداث شد.

وی به حضور وزیر ارشاد و مسئولین عالی رتبه استان کرمان در مراسم افتتاح کتابخانه 9 دی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: احداث کتابخانه نشان دهنده تحول فرهنگی در شهر اختیار آباد است.

