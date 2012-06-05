۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

صنم یار به مهر خبر داد:

8 هزار نفر از بانوان در مساجد سطح شهر مشهد معتکف شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از معتکف شدن 8 هزار نفر از بانوان در مساجد مشهد خبر داد.

معصومه صنم یار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد مبلغانی که در ایام اعتکاف به مساجد سطح استان اعزام شده اند، گفت: 50 بانوی مبلغ به مساجد این استان در ایام اعتکاف اعزام شده اند.

کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضویتصریح کرد: این مبلغه ها در این ایام در مساجد به برگزاری مراسم معنوی دعا، مناجات، وعظ، سخنرانی، گفتمان دینی، حلقه معرفت، مسائل اخلاقی و دعا اقدام می کنند.

وی بیان کرد: تقویت، تفکر، معنویت و اخلاق در میان معتکفین از جمله اهداف اعزام مبلغه در ایام اعتکاف به مساجد سطح استان است.

وی پاسخ به سوالات و شبهات و ارتقاء علمی و معنوی در میان معتکفین را از دیگر اهداف اعزام مبلغه به مساجد سطح استان دانست.

