امید مهدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام انتشار تازه‌ترین کتاب خود با عنوان «با کاروان حوله» گفت: این کتاب در سه پرده و دو میان پرده تنظیم شده است.متن این کتاب طنزهایی است در حوزه شعر و ادبیات که پیش از این در سایت فیروزه، مجله سوره و مجله شعر منتشر شده است.

وی افزود: پرده اول این کتاب «در محفل انس نام دارد» و شامل شرح طنزآمیز چند شعر جدی معاصر است و میان پرده اول که «همه چیزشناسی مرگ» عنوان دارد شامل یک یادداشت کوتاه فلسفی است که توسط «پروفسور جان تراولتا» نگاشته شده و به قلم دکتر برزو بیطرف به فارسی برگردانده شده است.

مهدی‌نژاد افزود: پرده دوم این کتاب که «فالنامه حافظ بی‌معنی» نام دارد شامل شرح بیست غزل حافظ است. از این بخش کتاب می‌توان همچون یک فالنامه حافظ استفاده کرد که راهنمای استفاده از آن نیز در مقدمه پرده دوم توضیح داده شده است. همچنین میان پرده دوم معرفی یک تشکل ادبی است که انجمن ادبی اثیرالدین اخسیکتی عنوان دارد.

این شاعر و طنزپرداز ادامه داد: پرده سوم نیز معرفی چند کتاب شعر و داستان است که هنوز منتشر نشده‌اند و به احتمال زیاد هیچگاه منتشر نخواهند شد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا نویسندگان و طنزپردازان مطبوعاتی کشور در سال‌های اخیر بیشتر به تدوین نوشته‌های مطبوعاتی خود اقدام می‌کنند و نه تالیف اثر مستقل گفت: من به شخصه نویسنده مطبوعاتی‌ام و کار اصلی ‌من نوشتن طنز مطبوعاتی است و طبیعی است که مجموعه‌ آثارم هم که به شکل کتاب چاپ شده مجموعه‌ای از کارهای مطبوعاتی‌ام باشد. البته یکی دو مجموعه مستقل هم در دست نگارش دارم که از ابتدا به قصد کتاب شدن آنها را نوشته‌ام.