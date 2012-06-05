مجید مسعودی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره شخصیت سلمان فارسی هستم که زیرمجموعه کتابهای «مرزبانان خورشید» قرار میگیرد که درباره اصحاب معصومان است و توسط انتشارات دلیل ما منتشر میشود.
وی افزود: تا به حال کتابهایی از من درباره شخصیتهایی مانند حبیب ابن مظاهر، میثم تمار، مسلمابن عقیل و حمزهابن عبدالمطلب در قالب مجموعه «مرزبانان خورشید» منتشر شده است. کتاب مربوط به سلمان فارسی ششمین عنوان این مجموعه خواهد بود که 60 درصد آن نوشته شده و تقریبا چیزی از نگارش آن باقی نمانده است ولی این گونه کتابها نیاز جدی به بازنویسی دارند. بنابراین نمیتوان زمان مشخصی برای پایان قطعی ویرایش آنها تعیین کرد.
مولف کتاب «ستاره هشتم» در ادامه گفت: این کتاب حالت یک زندگینامه داستانی را دارد و ضمن بیان داستان، حاوی معارف مذهب شیعه هم هست. در نوشتن این کتاب از منابع معتبر شیعی مانند بهارالانوار، تفاسیر معتبر مانند نورالثقلین، عیون اخبار الرضا و آثار شیخ مفید استفاده میکنم و سعی دارم اگر قرار است در نوشتن داستان، تخیل وارد شود که البته باید وارد شود، بیشتر در فضاسازی باشد و به گونهای نباشد که شخصیتهای فرعی و خیالی در قصه حضور بیابند و آن را لوث کنند. تلاش من بر این بوده که کتاب طوری نوشته شود که زیربنایش مبنای حدیثی و قرآنی باشد.
مسعودی گفت: در این کتاب همچنین به مطالب و عقاید لویی ماسینیون درباره سلمان فارسی نقدی نوشتهام که این بخش از کتاب را نه میتوان مقدمه خواند و نه متن دانست. باید کتاب منتشر شود و منتقدان درباره آن نظر بدهند. حجم نسخه نهایی کتاب حدود 300 صفحه خواهد شد. تا به حال درباره شخصیت سلمان فارسی چنین تحقیقی انجام نشده است و این کتاب که هنوز نام آن به صورت قطعی انتخاب نشده است، از نظر قصهگویی و داستانپردازی گونه جدیدی در نوع خود است و شاید جدای از دیگر کتابهای مجموعه «مرزبانان خورشید» قرار بگیرد و دلیلش هم به نظرم خود شخصیت سلمان فارسی است.
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