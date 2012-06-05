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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

جهادنژاد عنوان کرد:

اولین نانوایی سیار در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

اولین نانوایی سیار در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرشرکت غله کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولین نانوایی سیار با هدف امدادرسانی به نیازمندان در این استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژاد صبح سه شنبه در آئین نمادین آغازبه کار این نانوایی اظهار داشت: 850 میلیون ریال اعتبار برای تامین این نانوایی هزینه شده است.

وی بیان کرد: این نانوایی سیار قابلیت پخت یک هزار و 500 قرص نان تافتون و لواش را در یک ساعت دارد.

جهادنژاد عنوان کرد: این نانوایی سیار در مقاطع بحرانی در نقاط حادثه دیده استان مستقر خواهد شد.

وی افزود: هدف از راه اندازی این نانوایی سیار ارائه خدمات به مردم در مواقع بحرانی و هنگام بروز مشکلات پیش بینی نشده است.

مدیرشرکت غله استان تصریح کرد: سه نانوای کشیک برای نانوایی سیار در نظر گرفته شده تا در مواقع بحرانی و مناسبت های مختلف به مردم خدمات رسانی کنند.

وی با بیان اینکه این نانوایی سیار دوگانه سوز است و با گاز و گازوئیل کار می کند، اظهار داشت: آرد مورد نیاز برای پخت نان در این نانوایی را شرکت غله و خدمات بازرگانی استان تامین می کند.

کد مطلب 1618859

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