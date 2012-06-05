اولین نانوایی سیار در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهان نژاد صبح سه شنبه در آئین نمادین آغازبه کار این نانوایی اظهار داشت: 850 میلیون ریال اعتبار برای تامین این نانوایی هزینه شده است.

وی بیان کرد: این نانوایی سیار قابلیت پخت یک هزار و 500 قرص نان تافتون و لواش را در یک ساعت دارد.

جهادنژاد عنوان کرد: این نانوایی سیار در مقاطع بحرانی در نقاط حادثه دیده استان مستقر خواهد شد.

وی افزود: هدف از راه اندازی این نانوایی سیار ارائه خدمات به مردم در مواقع بحرانی و هنگام بروز مشکلات پیش بینی نشده است.

مدیرشرکت غله استان تصریح کرد: سه نانوای کشیک برای نانوایی سیار در نظر گرفته شده تا در مواقع بحرانی و مناسبت های مختلف به مردم خدمات رسانی کنند.

وی با بیان اینکه این نانوایی سیار دوگانه سوز است و با گاز و گازوئیل کار می کند، اظهار داشت: آرد مورد نیاز برای پخت نان در این نانوایی را شرکت غله و خدمات بازرگانی استان تامین می کند.