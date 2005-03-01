اصلاح طلبان، شرايط حضور چهره هاي ديگر را فراهم نكردند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، گرامي مقدم با بيان اين مطلب به خبرنگاران گفت: در غيراين صورت، جريان اصلاح طلب مي توانست در همان گام نخست شخصيت هايي چون عبدالله نوري، كرباسچي و مهاجراني را هم مطرح كند.

وي كه از دو هفته پيش به عنوان سخنگوي كروبي معرفي شد، گفت: در شرايط كنوني، جناح راست نمي تواند با رد صلاحيت يكي از دو كانديداي اصلاح طلبان را حذف كند چون با تراكم عكس العمل به نفع كانديداي ديگر اين جناح، مواجه مي شود.

نماينده بجنورد، كروبي را داراي راي ثابت خواند و گفت: كروبي كانديدايي نيست كه آراي او از صفر شروع شود، او شرايطي دارد كه حاشيه امن جناح مقابل را براي برگزاري انتخابات درون گروهي از بين برده است.