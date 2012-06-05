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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

سعیدی درگفتگو بامهر:

فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری دارای 19 مرکز ثابت آموزشی است

فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری دارای 19 مرکز ثابت آموزشی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان دارای 19 مرکز ثابت آموزش در این استان است.

نورالله سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش علمی و کاربردی، آموزش استاد شاگردی، آموزش حرفه های مشاغل خانگی و آموزش در مراکز ثابت آموزشی از جمله حوزه های فعالیت آموزش فنی و حرفه ای این استان است.

وی تصریح کرد: این اداره آموزش توسط تیمهای سیار نیز در این استان دارد که در سه بخش شهری، روستای و عشایری است.

مدیر کل فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری ادامه داد: این اداره در حوزه های صنایع، زندان و پادگان نیز آموزش دارد.

وی اذعان داشت: آموزش در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، آموزش در بخش صنعت ساختمان به معماران و کارگران ساختمانی از دیگر آموزشهای این اداره است.

سعیدی بیان داشت: آموزش و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز بخش نفت، گاز و پترو شیمی و برگزاری دوره کار ورزی با همکاری سایر سازمانهای این استان و آموزش کار آفرینی از مهمترین فعالیتهای این اداره است.

کد مطلب 1618861

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