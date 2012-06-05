۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

سازمان هدفمندی مدیرعامل ندارد/

یارانه خرداد تا پنج شنبه واریز می‌شود

یارانه 45 هزار و 500 تومانی خردادماه تا روز پنج شنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی مرحله شانزدهم تا روز پنجشنبه هفته جاری به میزان 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

یارانه نقدی خردادماه تا روز 18 خردادماه به حساب بیش از 73 میلیون سرپرست خانوار واریز می‌شود.به گفته مسئولان دولتی، زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هنوز مشخص نیست و هنوز دولت تصمیم گیری در این زمینه نکرده است.

این در حالی است که بر اساس مصوبه قانون بودجه سال 91 ، بودجه هدفمندی یارانه‌ها معادل 66 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

هفته گذشته نیز بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منصوب شد. تاکنون جایگزینی برای مرادی در سازمان هدفمندی یارانه ها تعیین نشده است.

