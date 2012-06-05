یک بهله عقاب طلایی در شفت رها شد/ هشدار جدی به متخلفان

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این عقاب که نزدیک به سه سال توسط یکی از متخلفان اسیر و در منزل وی در منطقه لپوندان این شهرستان نگهداری می شد با همکاری ماموران نیروی انتظامی و پیگیری محیط بانان شناسایی و ضبط شد.

وی اظهارداشت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از تیمار نهایی و بازگرداندن سلامت کامل به پرنده مزبور آن را در نخستین روز از هفته محیط زیست در ارتفاعات امامزاده ابراهیم (ع) شفت رهاسازی کردند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: طبق اظهارات متخلف که هم اکنون مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مراحل معرفی وی به مراجع قضایی در حال پیگیریست، این عقاب برای صید اردک در یکی از استخرهای پرورش ماهی منطقه لپوندان به دورن آب سقوط و به دلیل غوطه ور و خیس شدن پرها توان پرواز مجدد و بازگشتن به آسمان را از دست داده بود، متخلف مزبور نیز از این فرصت استفاده و پرنده را به دام انداخته است.

وی افزود: عقاب طلایی که یکی از بزرگترین گونه های عقاب در کشور است با طول 90 سانتیمتر و رنگ مسی طلایی یکی از زیباترین جلوه های محیط زیست طبیعی گیلان به شمار می رود.

عبدوس گفت: این عقاب درهنگام پرواز شاهپرهای اولیه را می گستراند و آن را اندگی روبه بالا و به شکل عدد هفت نگاه می دارد.

وی افزود: همچنین عقاب طلایی در پرواز نوار سیاهی در انتهای دم تیره اش نمایان می سازد و وجه تمایز آن با عقاب شاهی یکدست نبودن تیرگی سطح پشتی بالهاست.

مدیرکل محیط زیست گیلان اظهارداشت: عقاب طلایی از پرندگان بسیار ارزشمند ایران و از گونه های در معرض خطر انقراض و شکار ممنوع کشور است.

وی گفت: این پرنده در مناطق کوهستانی و بیابانها به سر برده و روی صخره هایی با شیب تند و گاهی نیز روی درختان آشیانه می گذارد.

عبدوس افزود: عقاب طلایی در تمامی ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات اشکورات علیا، درفک رودبار و اسالم دیده می شود.

وی عنوان کرد: این گونه به ندرت در مناطق جلگه ای مشاهده شده مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به غذا و آن هم تنها در فصل پائیز گاهی به مناطق جلگه ای به شکار بپردازد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ضمن انتقاد از اقداماتی که منجر به اسارت پرندگان وحشی می شود، به مجموعه متخلفان هشدار داد: طبق قانون شکار و صید نگهداری خرید و فروش هرگونه پرنده وحشی به هر شکل ممکن جرم محسوب شده و متخلفان ضمن معرفی به دادگاه، با جرائم نقدی سنگین مواجه خواهند شد.

وی گفت: پرندگان شکاری به دلیل قرار گرفتن در راس هرم غذایی اکوسیستمها نقش عمده ای در تعادل جمعیت پستانداران کوچک و جوندگان ایفا کرده و بر هم خوردن تعادل جمعیتی این گونه می تواند باعث طغیان جمعیت برخی گونه های جوندگان شود.

عبدوس افزود: همانطور که در سالهای گذشته در شرق و منطقه چابکسر و مناطق حفاظت شده اشکورات شاهد طغیان جمعیت " اشگول " و آسیبهای جدی این گونه ها به باغات مرکبات بوده ایم که بدون شک این طغیان جمعیتی ریشه در برهم خوردگی جمعیت حلقه بالادستی این گونه در زنجیره غذایی ( پرندگان شکاری ) منطقه داشته است.

وی اظهارداشت: از طرفی قرار گرفتن این گونه ها در سطوح بالای هرم غذایی به آسیب پذیری آنها نیز دامن می زند این آسیب پذیری ریشه در یک اصل اکولوژیک یعنی " بزرگنمایی اکولوژیک " دارد که بر اساس آن معمولا مواد سمی در زنجیره غذایی بدون تغییر از حلقه ای به حلقه دیگر منتقل می شود و با صعود در هرمهای غذایی حجم این مواد در بدن جانوران بالا دستی به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

مدیرکل محیط زیست گیلان یادآورشد: به این دلیل اغلب گونه های پرندگان شکاری در سطح استان و کشور مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و از گونه های شکار ممنوع به شمار می رود.