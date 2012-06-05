نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان در حال برگزاری است

زهرا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی پیشاهنگی در میان متقاضیان اظهار داشت: نخستین دوره پیشاهنگی از 15 خرداد ماه جاری در استان برگزار شده و این دوره آموزشی تا 23 خرداد ماه جاری در میان شرکت‌کنندگان ادامه دارد .

وی با اشاره به هدف از برگزاری دوره‌های پیشاهنگی در استان اشاره کرد و ادامه داد: تربیت، آموزش و توانمند شدن پیشاهنگان و مربیان پیشرو از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره‌ها محسوب می‌شود .

کارشناس و مدیر پیشاهنگی جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان استان اصفهان در مرکز تخصصی آموزشهای امداد و نجات استان در حال برگزاری است .