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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

در اصفهان/

نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان در حال برگزاری است

نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان در حال برگزاری است

اصفهان - خبرگزاری مهر: کارشناس و مدیر پیشاهنگی جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان استان اصفهان در جمعیت هلال احمر استان در حال برگزاری است.

زهرا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی پیشاهنگی در میان متقاضیان اظهار داشت: نخستین دوره پیشاهنگی از 15 خرداد ماه جاری در استان برگزار شده و این دوره آموزشی تا 23 خرداد ماه جاری در میان شرکت‌کنندگان ادامه دارد.

وی با اشاره به هدف از برگزاری دوره‌های پیشاهنگی در استان اشاره کرد و ادامه داد: تربیت، آموزش و توانمند شدن پیشاهنگان و مربیان پیشرو از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره‌ها محسوب می‌شود.

کارشناس و مدیر پیشاهنگی جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: نخستین دوره تربیت مربی پیشاهنگان استان اصفهان در مرکز تخصصی آموزشهای امداد و نجات استان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان در نخستین دوره پیشاهنگی در استان افزود: در این دوره حدود 400 نفر از میان 630 نفر از متقاضیان حضور در دوره پیشاهنگی انتخاب شده‌اند و این افراد به ارزیابی توانایی‌های تخصصی خود می‌پردازند.

کد مطلب 1618865

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