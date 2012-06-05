۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

عبد خدایی:

انقلاب اسلامی فرصت سرمایه گذاریهای آمریکا را محدود کرده است

اصفهان – خبرگزاری مهر: یکی از فعالان سیاسی در عرصه انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) فرصت را برای سرمایه گذاری‌های آمریکا و هم‌پیمانانش محدود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عبد خدایی صبح سه شنبه در جمع پیشگامان انقلاب استان اصفهان با بیان اینکه عزت امروز جهان اسلام از قیام امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: ایشان بهترین تئوری را برای اداره نظام‌های مختلف ارائه کرد و مردانه جنگید و همه ما را رهایی داد.

وی افزود: استقلال امروز ما مرهون امام خمینی (ره) است و امروز نیز با سکان‌داری قیام‌های جهان اسلام توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دارد.

این فعال سیاسی در عرصه انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: ایران به واسطه منابعی که دارد همواره مورد طمع دشمنان بوده است.

عبد خدایی تاکید کرد: آمریکا در حال حاضر از طریق استعمار نو به دنبال ایجاد بازار برای سرمایه گذاری شرکت‌های خود است.

وی تصریح کرد: تخریب کشورهایی چون لیبی، افغانستان و عراق توسط آمریکا و ناتو به دلیل فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در این کشورهاست.

این فعال سیاسی در عرصه انقلاب اسلامی با اشاره به انقلاب‌های مردم بحرین، یمن، مصر و تونس، تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران به جهان صادر شده و اگر روزی روسای جمهور مصر با اخوان المسلمین با شدت رفتار می‌کردند، امروز کاندیدای این جریان بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است.

