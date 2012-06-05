گروه اقتصادی هند در یزد سرمایه گذاری می کند/ مشکلات در دست بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی میر صبح سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات یک سرمایه‌ گذار هندی فعال در بخش معدن استان یزد با اشاره به رشد و توسعه سرمایه ‌گذاری در این استان طی سال‌ های اخیر اظهار داشت: مدافع بحث سرمایه‌ گذاری در استان هستیم و از فعالان و تلاشگران این بخش حمایت می‌کنیم.

مرادعلی میر افزود: تمام تلاش خود را برای توسعه سرمایه ‌گذاری و رونق آن در استان به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه این سازمان در راستای رفع موانع فرا روی سرمایه‌ گذاری تلاش می ‌کند، اظهار امیدواری کرد: با حمایت بیشتر از این بخش و رفع موانع و مشکلات، شاهد رونق بیشتر سرمایه ‌گذاری در استان یزد باشیم.

در این نشست در مورد مشکلات شرکت هندی سرمایه‌ گذار در بخش معادن استان یزد از جمله جاده مناسب دسترسی به این معادن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی گرفته شد.

استان صنعتی و معدنی یزد، دارای ظرفیت‌ ها و پتانسیل‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است و وجود واحدهای صنایع، معادن، کارخانجات و واحدهای بزرگ تولیدی نظیر فولاد، سنگ آهن بافق، زغال سنگ طبس و کاشی این استان را به قطب صنعتی و معدنی کشور تبدیل و بستر و زمینه لازم را برای سرمایه ‌گذاری در این بخش فراهم کرده است.

بررسی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذار خارجی از جمله وظایف اصلی مرکز خدمات سرمایه ‌گذاری استان یزد است.