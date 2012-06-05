  1. جامعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

موضوعات اولین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک اعلام شد

دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک، محورهای این همایش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیام حنفی زاده با اشاره به موضوعات محوری کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک گفت: سلامت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ( اقتصاد پزشکی )، داده کاوی در پزشکی، سلامت همراه، سیستم های پزشکی از راه دور، بیوانفورماتیک، اطلاعات بهداشت و درمان، آموزش الکترونیکی در بهداشت و درمان، شبکه های الکترونیکی سلامت، سلامت الکترونیکی در اخلاق پزشکی،‌ سلامت الکترونیکی در جامعه و سلامت الکترونیکی در روانشناسی از جمله محورهای اصلی این کنفرانس هستند.

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک 15 آبان ماه امسال با حضور اندیشمندان و محققین داخلی و خارجی حوزه  سلامت الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی کشور، در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1618878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها