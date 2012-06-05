موضوعات اولین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیام حنفی زاده با اشاره به موضوعات محوری کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک گفت: سلامت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ( اقتصاد پزشکی )، داده کاوی در پزشکی، سلامت همراه، سیستم های پزشکی از راه دور، بیوانفورماتیک، اطلاعات بهداشت و درمان، آموزش الکترونیکی در بهداشت و درمان، شبکه های الکترونیکی سلامت، سلامت الکترونیکی در اخلاق پزشکی،‌ سلامت الکترونیکی در جامعه و سلامت الکترونیکی در روانشناسی از جمله محورهای اصلی این کنفرانس هستند.

کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک 15 آبان ماه امسال با حضور اندیشمندان و محققین داخلی و خارجی حوزه سلامت الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی کشور، در تهران برگزار می شود.