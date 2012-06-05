کمیته تدوین استراتژی مجلس نهم تشکیل می شود/ سه کمیسیون مجلس متقاضی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه اعلام کرد: در جلسه قبل هیات رئیسه کمیته‌ای برای تدوین استراتژی مجلس نهم تشکیل دادیم و قرار شد از مراکز پژوهش‌ها و سایر بخش‌ها نیز استفاده شود و براساس آن اولویت‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس تدوین شود.

وی گفت: برخی طرح‌های و لوایح از مجلس هشتم باقی مانده است که طبق آیین نامه داخلی مجلس لیست آن به نمایندگان داده شده و می‌توانند براساس ضرورت بررسی‌ آنها را درخواست کنند. همچنین برخی طرح‌ها و لوایح در مسیر شورای نگهبان بوده یا شور اولش درکمیسیون تمام شده است که مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و به صحن علنی مجلس ارایه می شود.

وی درباره شکل گیری کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز گفت: باید تلاش کنیم که برخی کمیسیون‌ها که با فقر نیرو مواجه هستند تعدادی به آنها اضافه شود و نسبت به کمیسیون هایی که دچار ازدحام شده‌اند روسای شعب با یکی از نواب رئیس جلسه بگذارند و براساس نیاز کمیسیون نسبت به اعضای آن تصمیم گیری کنند.

رئیس مجلس گفت: کمیسیون‌های انرژی، صنایع‌، امنیت ملی و بودجه کمیسیون‌هایی هستند که تعداد زیادی از نمایندگان برای آنها ثبت نام کرده‌اند. نمایندگان باید توجه کنند و جایشان را تغییر دهند. به عنوان مثال در کمیسیون شوراها کسی برای اولویت اولش ثبت نام نکرده است و این موضوع درباره کمیسیون اصل 90 و کمیسیون فرهنگی هم صدق می‌کند و کمبود نیرو دارند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: شعب امروز ساعت 14:30 تشکیل جلسه می‌دهند تا وضعیت کمیسیون‌های تخصصی و اعضای آن را مشخص کنند.