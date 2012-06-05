  1. سیاست
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

لاریجانی:

کمیته تدوین استراتژی مجلس نهم تشکیل می شود/ سه کمیسیون مجلس متقاضی ندارد

کمیته تدوین استراتژی مجلس نهم تشکیل می شود/ سه کمیسیون مجلس متقاضی ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در هیات رئیسه مجلس برای تدوین استراتژی مجلس نهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه اعلام کرد: در جلسه قبل هیات رئیسه کمیته‌ای برای تدوین استراتژی مجلس نهم تشکیل دادیم و قرار شد از مراکز پژوهش‌ها و سایر بخش‌ها نیز استفاده شود و براساس آن اولویت‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس تدوین شود.

وی گفت: برخی طرح‌های و لوایح از مجلس هشتم باقی مانده است که طبق آیین نامه داخلی مجلس لیست آن به نمایندگان داده شده و می‌توانند براساس ضرورت بررسی‌ آنها را درخواست کنند. همچنین برخی طرح‌ها و لوایح در مسیر شورای نگهبان بوده یا شور اولش درکمیسیون تمام شده است که مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و به صحن علنی مجلس ارایه می شود.

وی درباره شکل گیری کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز گفت: باید تلاش کنیم که برخی کمیسیون‌ها که با فقر نیرو مواجه هستند تعدادی به آنها اضافه شود و نسبت به کمیسیون هایی که دچار ازدحام شده‌اند روسای شعب با یکی از نواب رئیس جلسه بگذارند و براساس نیاز کمیسیون نسبت به اعضای آن تصمیم گیری کنند.

رئیس مجلس گفت: کمیسیون‌های انرژی، صنایع‌، امنیت ملی و بودجه کمیسیون‌هایی هستند که تعداد زیادی از نمایندگان برای آنها ثبت نام کرده‌اند. نمایندگان باید توجه کنند و جایشان را تغییر دهند. به عنوان مثال در کمیسیون شوراها کسی برای اولویت اولش ثبت نام نکرده است و این موضوع درباره کمیسیون اصل 90 و کمیسیون فرهنگی هم صدق می‌کند و کمبود نیرو دارند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: شعب امروز ساعت 14:30 تشکیل جلسه می‌دهند تا وضعیت کمیسیون‌های تخصصی و اعضای آن را مشخص کنند.

کد مطلب 1618879

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