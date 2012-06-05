نخستین تصاویر از نقشه سه بعدی مغز/ مغز را با رزونانس مغناطیسى ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، جان ودین استادیار پرتو شناسی دانشکده پزشکی هاردارد اظهار داشت: اسکنهای رنگین کمانی از مغز نشان دهنده نخستین چشم انداز حقیقی به گذرگاه های 100 میلیون سلولی مغز انسان و نحوه کارکرد آن است.

وی افزود: مغزی که ما با اسکنهای متعارف طی همه سالها نگاه می کردیم مغز واقعی نیست ما تنها سایه ای از سطح آن را مشاهده می کنیم.

نقشه فلورسنت رنگین کمانی مغز از ارتباط سلولهای عصبی در مغز که نشان دهنده الگوهای الیافی به هم متصل برای شکل دهی یک مغز سه بعدی است

نقشه سه بعدی معز این امکان را به ما می دهد که کارکردهای مغز را برای نخستین بار مشاهده کنیم

جف لیچتمان از هاروارد نیز تکنیک مرتبطی را برای دنبال کردن گذرگاه هار ارتباطی هر نورون در مغز حیوانات ابداع کرده است.

وی با استفاده از سه رنگ می تواند سلولهای عصبی را با یک رنگ خاص پیش از دنبال کردن ارتباط آنها مشخص کند، کاری که با روشهای سنتی اسکن مغز ممکن است صدها سال به طول بیانجامد.

لیچتمان در این رابطه گفت: مغز انسان پیچیده ترین چیزی است که در جهان شناخته شده وجود دارد، این مغز خاطرات، ترسها، فرآیندهای اطلاعاتی ما را در خود نگه داشته و به ما اجازه دیدن، شنیدن و احساس کردن می دهد، اما ما از ابزار واقعی برای درک آن برخوردار نیستیم.

وی افزود: درحال حاضر اختلالات بسیاری در سیستم عصبی وجود دارند که مردم اعتقاد دارند در نتیجه ناکارآیی ارتباط میان سلولهای عصبی است اما ما هیچ ابزاری برای دنبال کردن این ارتباط نداریم.

این گذرگاه ها می توانند توسط دانشمندان برای ایجاد یک نقشه سه بعدی از شبکه پیچیده مغز ما مورد استفاده قرار گیرد.

یک گروه از دانشکده پزشکی هاروارد در آمریکا روش تصویربرداری دقیقی را از 100 میلیارد سلول عصبی و نورون در مغز انسان ابداع کرده اند.

گروه ون ویدین به چگونگی تهیه نقشه از داخل مغز را برای نخستین بار دست یافته است

مدتها تصور می شد که مغز توده ای از سیمهای به هم گره خورده است، اما محققان اخیرا دریافته اند که الیافهای مغز در حقیقت شبیه یک صفحه شطرنجی است. این ساختار شبکه ای که در جزئیات این تحقیق پیشرفته مشخص شده از سیستم تصویربرداری رزونانس مغناطیسى بهره برده است.

با استفاده از فناوری اسکن ام آر آی ویژگیهای تشریحی ذهن ما که پیشتر ناشناخته بوده مشخص شده است

نقشه ای از مغز انسان که نشان دهنده ارتباط سلولهای عصبی در مغز ما است

انحنای قابل مشاهده در این تصویر از کل مغز صفحات 2 بعدی فیبرهای نورونی موازی است که از در زاویه های راست به هم می رسند