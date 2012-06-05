اردوی ملی پوشان کیک بوکسینگ بانوان در گرمسار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مربی تیم ملی کیک بوکسینگ بانوان پیش از ظهر روز سه شنبه در حاشیه برگزاری اردوی آمادگی این تیم در گرمسار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این اردو، شش ورزشکار تیم ملی کیک بوکسینگ در استایل لایت کنتانک زیر نظر مربیان به مرور برنامه های تکنیکی و تاکتیکی می پردازند.

حدیثه نوحی با بیان اینکه این اردو برای حضور قدرتمند تیم ملی بانوان کیک بوکسینگ کار در بازی های جهانی ایتالیا در گرمسار برگزار شده، افزود: بازیکنان در رقابتهای انتخابی به این اردو راه یافته اند.

به گفته وی، این شش ورزشکار در وزن های منهای 50 تا منهای 70 کیلوگرم در دو شیفت تمرینی صبح ها و عصرها به مدت 12 روز به تمرین و آماده سازی خود می پردازند.

به گفته نوحی، سمانه جمشیدی و فتانه بهمنی هر دو از کرمانشاه در وزنهای مثبت 65 و منفی 70 کیلوگرم، ناهید مقدم از تهران در وزن منهای 50، سعیده فرد صانعی در وزن منهای 55، حدیثه نوحی در وزن منهای 60 و مینا کردی در وزن منهای 65 هر سه از استان سمنان در این اردوی آمادگی حضور دارند.

وی با اظهار رضایت از شرایط اردو گفت: روند آماده سازی تیم، مثبت است و امید می رود در رقابت های جهانی ایتالیا، حرفی برای گفتن داشته باشیم.

یه گزارش مهر: اردوی ملی پوشان کیک بوکسینگ بانوان تا بیست و هفتم خرداد ماه ادامه دارد.

بازیکنان تیم ملی کیک بوکسینگ بانوان به رقابت های جهانی کیک بوکسینگ که بیست و نهم خرداد ماه در ایتالیا برگزار می شود، اعزام می شوند.