نگرانی نسبت به افزایش 20 درصدی مالیات صحافان

جلیل غفاری رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات صنوف تولیدی از جمله صحافان که از ماه‌های پایانی سال 90 شدت گرفته است، گفت: سازمان امور مالیاتی در شروع هر سال با مجمع امور صنفی و اتحادیه‌ها در مورد مالیات سال قبل صنوف تولیدی سر درصد خاصی توافق می‌کند.

وی سپس تاکید کرد: با توجه به وضعیت بد کسب و کار صحافان در سال 90 ما به مسئولان سازمان امور مالیالتی و مجمع امور صنفی پیشنهاد کرده‌ایم که 10 درصد از مالیات مصوب پرداختی آنها را کم کنند.

غفاری رهبر افزود: ما همچنین تاکید کرده‌ایم که باید صنوف تولیدی را از صنوف توزیعی جدا کنند و به علاوه میزان مالیات صنوف تولیدی را 10 درصد کاهش دهند و آن را کمتر از سال گذشته محاسبه کنند.

رئیس اتحادیه صحافان تهران در عین حال گفت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده نه تنها این مبلغ را کاهش نخواهد داد، بلکه آن را به میزان 20 درصد هم افزایش خواهد داد. ولی ما به هیچ وجه زیر بار این مسأله نرفته و نخواهیم رفت.

وی همچنین یادآور شد: این تفاهم تنها مربوط به صنوف تولیدی رده «ج» است که سازماندهی مشخصی مانند صنوف دو رده «الف» و «ب» ندارند. در واقع هر سال میان ما و دیگر اتحادیه‌ها با مجمع امور صنفی و نیز سازمان امور مالیاتی، در مورد سقف مالیاتی که صنوف تابعه باید پرداخت کنند، توافق صورت می‌گیرد.

به گفته غفاری رهبر، فردا چهارشنبه 17 خردادماه جلسه مشترک سازمان امور مالیاتی، مجمع امور صنفی و برخی از اتحادیه‌های تولیدی با هدف بررسی این موضوع برگزار می‌شود.