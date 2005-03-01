معارضان دولت لبنان مجددا دربيروت تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، پس ازاستعفاي غيرمنتظره و ناگهاني عمركرامي نخست وزير لبنان و كابينه وي ، معارضان دولت لبنان امروزمجددا به فشارهاي خود بر دولت با هدف بيرون كردن نيروهاي سوريه ازلبنان ادامه دادند اما اوضاع لبنان روز به روز پيچيده تر مي شود.

ميدان شهداي شهربيروت طي ديروزو امروز صحنه تجمع دهها هزارلبناني بود. تظاهركنندگان با اعلام اعتراضات خود، تمام راههاي منتهي به مجلس نمايندگان را مسدود كردند.

با اين حال امروزفعاليت هاي اقتصادي در بيروت پس از اعتصاب عمومي ديروزازسرگرفته شد و درمغازها ، بازارها و بانكها به سوي همگان گشوده شد اما درآنسوي بيروت يعني شهر طرابلس صداي تيراندازي به گوش مي رسد.

طرفداران عمر كرامي نخست وزير لبنان درشهرطرابلس نيز تظاهرات برپا كردند.حدود دو هزارنفر ازطرفداران كرامي شب گذشته به خيابانهاي طرابلس آمدند ودر اعتراض به استعفاي كرامي تظاهرات كردند.

آنها با بستن راهها وبه آتش كشيدن لاستيك خودروها، اقدام به جمع آوري پلاكاردها و پارچه نوشته هاي پخش شده درسطح خيابانهاي شهركردند .

شاهدان گفتند:تظاهركنندگان با سنگ شيشه هاي دو خودرو احمد فتفت نماينده معارضان دولت را كه دربرابر منزلش در شهرطرابلس پارك بود، شكستند.

منابع خبري همچنين تاكيد كردند كه اين تظاهرات با وجود دستور دولت در ممنوعيت برگزاري اجتماعات در پايتخت آغاز شده است و تظاهركنندگان، به منظور حضور در مركز شهر قبل از زمان آغاز اجراي دستور منع اجتماعات به دعوت رهبران احزاب مخالف در مركز شهر گرد آمده بودند.

تظاهركنندگان خواستار كناره گيري دولت لبنان شدند كه از سوريه حمايت مي كند و خروج نظاميان سوريه از كشور خود را براي استقرار حاكميت دولت مركزي در تمامي نقاط لبنان ضروري دانسته اند.

به دستور سليمان فرنجيه، وزير كشور لبنان، نيروهاي ارتش و پليس تمامي راه هاي منتهي به مركز بيروت را مسدود كرده اند اما گزارشها حكايت ازآن دارد كه ماموران به برخي از تظاهركنندگان اجازه گذر از پاسگاه هاي بازرسي را داده اند.

همچنين بسياري از تظاهركنندگان با اتوبوس از نقاط مختلف رهسپار مركز بيروت شده اند تا در اين تظاهرات شركت كنند و از ساعات قبل از نيمه شب گذشته نيز صدها نفر با برپايي چادر در مركز شهر آماده شركت در تظاهرات شده بودند.

وليد جنبلاط، از رهبران مخالفان، گفته بود كه دستور منع اجتماعات در بيروت مانع از گردهمايي معترضين به دولت نخواهد شد.