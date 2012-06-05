ساخت مسکن مددجویان "زیلایی" 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی افزود: این 30 واحد منزل مسکونی مددجویی با همکاری موسسه "وفاق سبز" ساخته می شود.
وی بیان کرد: با پیگیریهای لازم ظرف یک ماه آینده نواقص این مسکن ها رفع و تحویل مددجویان خواهد شد.
فرهادی افزود: این منازل با مشارکت 20 درصدی موسسه "وفاق سبز" و 80 درصدی کمیته امداد ساخته می شوند.
وی عنوان کرد: هزینه احداث هر واحد مسکن روستایی 125 میلیون ریال است.
مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: مبلغ سه میلیارد و 750 میلیون ریال برای احداث این واحدهای مسکونی هزینه شده است.
