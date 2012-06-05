۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

فرهادی عنوان کرد:

ساخت مسکن مددجویان "زیلایی" 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساخت مسکن مددجویان منطقه "زیلایی" در بخش "پاتاوه" 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی افزود: این 30 واحد منزل مسکونی مددجویی با همکاری موسسه "وفاق سبز" ساخته می شود.

وی بیان کرد: با پیگیریهای لازم ظرف یک ماه آینده نواقص این مسکن ها رفع و تحویل مددجویان خواهد شد.

فرهادی افزود: این منازل با مشارکت 20 درصدی موسسه "وفاق سبز" و 80 درصدی کمیته امداد ساخته می شوند.

وی عنوان کرد: هزینه احداث هر واحد مسکن روستایی 125 میلیون ریال است.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: مبلغ سه میلیارد و 750 میلیون ریال برای احداث این واحدهای مسکونی هزینه شده است.

