به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند ازبکستان، کارلوس کی‌روش در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان که با پیروزی یک بر صفر ملی پوشان کشورمان به پایان رسید در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه جار تاشکند ضمن بیان این مطلب افزود: شاهد بازی زیبایی از سوی هر دو تیم بودیم که جا دارد به بازیکنان هر دو تیم و تماشاگران تبریک بگویم.

وی ادامه داد: بازی سختی را پشت سرگذاشتیم و همانطور که قبل از این نیز گفته بودم ازبکستان تیم بسیار خوبی بود و توانست در این دیدار فشار زیادی روی تیم ما بیاورد اما ما برای این دیدار برنامه‌ریزی داشتیم و می‌خواستیم در تمام طول 90 دقیقه بازی را کنترل کنیم و با اضافه کردن مهاجمان در پایان بازی به اهداف‌مان برسیم.

کی‌روش با بیان اینکه از نتیجه به دست آمده بسیار خوشحال است و از عملکرد بازیکنانش راضی، خاطرنشان کرد: این پیروزی از این جهت برای تیم ایران اهمیت داشت که ما یک تیم خوب و قدرتمند با بازیکنان و کادر فنی خوب را بردیم و این برای ما ارزش زیادی دارد. ازبکستان تیم بسیار قدرتمندی بود که فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: بازیکنان ما در این دیدار جنگجویانه تلاش کردند و در تمام طول بازی تمرکزشان را حفظ کردند تا در نهایت توانستیم به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کنیم. ما برای این دیدار برنامه‌ریزی خوبی داشتیم و خوشحالم که به اهداف‌مان رسیدیم.

وی ادامه داد: همانطور که قبل از این نیز گفته بودم این هشت بازی برای ما حکم فینال را دارد و باید در همه بازی‌ها با تمام توان‌مان تلاش کنیم. برای کشورهای دیگر هم شرایط همین طور است و همه تیم‌ها تلاش می‌کنند که به پیروزی برسند و به رقابت‌های جام جهانی صعود کنند.

کی‌روش در پاسخ به این پرسش که "نظر شما در مورد قضاوت داور ژاپنی چیست؟"، گفت: من اصلا نمی‌دانستم که این داور ژاپنی است. من وظیفه‌ام این است که روی کار خودم تمرکز کنم و در این بازی هم همین کار را کردم. نقد کردن داور وظیفه مطبوعات است.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد انتخاب ترکیب اولیه و تغییراتی که در ترکیب این تیم داده بود، گفت: ما برای کل این دیدار برنامه داشتیم و تلاش کردیم در طول بازی تغییراتی را انجام دهیم که به هدف‌مان برسیم. ما می‌خواستیم بازی را کنترل کنیم و با اضافه کردن مهاجمان از ضدحملات استفاده کنیم که خوشبختانه به این مهم رسیدیم. من مطمئن بودم هر چه بیشتر تلاش کنیم به نتیجه خواهیم رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که "چند درصد پیروزی تیم ملی مقابل ازبکستان ناشی از شانس و چند درصد ناشی از برنامه‌ریزی بود؟"، گفت: همانطور که در زندگی هر چقدر تلاش کنید نتیجه خواهید گرفت و شانس هم بیشتر خواهید داشت در فوتبال هم همینطور است و هر چه تلاش کنید نتیجه می‌گیرید.

کارلوس کی‌روش در پایان گفت: این شروع مسیر ما برای رسیدن به جام جهانی بود و خوشحالم که توانستیم در این بازی سه امتیاز را کسب کنیم. ما بازی‌های سختی در پیش داریم و باید روی همه آنها تمرکز کنیم تا به پیروزی برسیم.