صادرات 350 هزار راس دام سبک به کشورهای عربی

امیرمفتخری کاشانی در گفتگو با مهر درخصوص میزان صادرات دام سبک به کشورهای عربی اظهارداشت: سال گذشته در حدود 350 هزارراس دام سبک به کشورهای حوزه خلیج فارس و در حدود 1050 راس دام سنگین (تلیسه) به صورت موردی به کشورهای افغانستان و تاجیکستان صادر شد. به گفته وی، صادرات دام سبک در حدود 600 هزار دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

کاشانی دلیل استقبال کشورهای عربی از دام سبک ایرانی را پرورش ارگانیک این دام دانست و افزود: به دلیل اینکه دام سبک ایرانی به روش سنتی پرورش داده می شود و از علوفه های طبیعی مراتع تغذیه می کند، کشورهای عربی از خرید این دام بسیار استقبال می کنند.

وی همچنین از صادرات 350 هزارراس دام سبک تا پایان خردادماه سال جاری به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی درعین حال تصریح کرد: البته فقط دام سبک مازاد نر پروار شده اجازه صادرات دارد و ما مجوز صادرات به دام مولد نمی دهیم.

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در ادامه درخصوص اقدامات وزارت جهادکشاورزی برای دامدارها عنوان کرد: برای تامین تلیسه مورد نیازتسهیلاتی با نرخ سود 4 درصدی به دامدارها واگذار شد، ضمن اینکه 100 میلیارد تومان نقدینگی در قالب تسهیلات کم بهره به صندوق حمایت از محصولات دامی به تشکلها واگذار شد تا آنها بتوانند علوفه مورد نیاز خود را وارد کنند.

وی درنظرگرفتن اعتباری برای عفو جرائم دیرکرد و تمدید بازپرداخت دامدارها، اعطای تسهیلات کم بهره تا سقف 30 میلیون تومان به صورت بلاعوض برای بهینه سازی سیستم سوخت رسانی جهت افزایش بهره وری دامداریها، جلوگیری از واردات شیرخشک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و دراختیار قرار دادن ارز دولتی برای واردات انواع نهاده ها و همچنین ماشین آلات تخصصی را از جمله مهمترین برنامه های وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان دامی از اواخر سال گذشته تاکنون عنوان کرد.