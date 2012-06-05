  1. جامعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

برگزاری جشنواره تفریحی - ورزشی در شرق تهران

شهردار منطقه 8 از برگزاری جشنواره تفریحی - ورزشی در یکی از بوستانهای شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به آغاز فصل تابستان و ایام اوقات فراغت شهروندان به ویژه دانش آموزان اظهار داشت: این جشنواره از 8 لغایت 14 تیر ماه امسال در 16 رشته ورزشی در بوستان فدک برگزار می شود.

وی در ادامه به اجرای طرح مدیریت محله در شرق تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به تدابیر شهردار تهران در راستای واگذاری تمامی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به شهروندان در قالب طرح مدیریت محله، منطقه 8 با راه اندازی و تجهیز دبیر خانه ستاد راهبری اجتماعی، توانست در تحقق این امر گامهای مثبتی را بردارد.

بر اساس این گزارش جشنواره تفریحی - ورزشی از ساعت 15 الی 21 به مدت یک هفته پذیرای شهروندان علاقه مند است.
کد مطلب 1618896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها