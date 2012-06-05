پروژه ملی پل خلیج فارس درفهرست طرحهای مهر ماندگار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان از انتخاب 850 طرح کلان و تاثیر گذار در کشور به عنوان طرح مهر ماندگار خبر داد و اظهار داشت: تکمیل طرحهای کلان ملی و پروژه های مهم تاثیر فراوانی بر روی شاخصهای ملی در بخش های مختلف دارد و انقلابی بی نظیر در حال رقم خوردن است.

دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: بزرگترین طرح پل سازی کشور تا خرداد 92 به بهره برداری می رسد که حدفاصل بندرعباس تا قشم به طول دو کیلومتر احداث می شود.

محرابیان ادامه داد: قطعات این پل در برخی نقاط به 20 هزار تن می رسد که در خشکی ساخته می شود و با تکنولوژی پیشرفته به دریا حمل و به عنوان پایه های پل در آب نصب خواهد شد.

وی یادآور شد: اغلب طرحهای مهر ماندگار در کشور بازدید شد و مقایسه ها نشان می دهد این طرح ها طبق زمانبندی انجام می شود.