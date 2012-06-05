به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای روز ششم پیگیری می‎‌شود. برخلاف روزهای گذشته که بازی‎های تیم ایران به عنوان دیدار دوم یا سوم برنامه روزانه لحاظ شده بود، رقابت‌های این روز با دیدار ایران آغاز می‎شود.

تیم ملی والیبال در روز ششم مسابقات انتخابی المپیک باید به مصاف پورتوریکو برود. تنها تیمی که تا به الان هر سه دیدار گذشته را بدون پیروزی در هیچ گیمی به تیم‎های چین، استرالیا و ونزوئلا واگذار کرده است و به همین دلیل بدون هیچ امتیازی در رده هشتم و آخر جدول رده‎بندی تیم‎های شرکت کننده در این رقابت‏ها قرار گرفته و تقریبا ناامید از کسب سهمیه المپیک.

پورتوریکو به عنوان تیم چهارم رقابت‎های انتخابی نورسکا در مسابقات والیبال گزینشی توکیو شرکت کرده است. با توجه به دوره‎ای برگزار شدن مسابقات و اینکه قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابت‎ها جواز شرکت در بازی‏های المپیک را کسب می‎کنند، شانس پورتوریکو برای گرفتن جواز المپیک تقریبا به حداقل رسیده است و همین موضوع می‏تواند رقابت ایران با این تیم را سخت کند.

پورتوریکو که بر خلاف ایران سابقه حضور در لیگ جهانی را هم دارد، در کارنامه خود سه مدال طلا از شرکت در مسابقات منطه کارائیب دارد. یک مدال نقره و یک مدال برنز هم حاصل حضور این تیم در رقابت‎های پان آمریکن است. این تیم از حضور در مسابقات نورسکا نیز همین نتایج را گرفته است یعنی کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز.

پورتوریکو که در حال حاضر تیم هفدهم جهان محسوب می‎شود، در دیدار روز چهارشنبه مقابل ایران - تیم دوازدهم جهان - چیزی برای از دست دادن ندارد و همین مسئله می‏تواند انتحاری بازی کردن بازیکنان این تیم را موجب شود. در حالیکه تیم پرامید ایران به خاطر چهار امتیازی که تاکنون از مجموع دیدارهای برگزار شده خود از دست داده است، باید از دیدار چهارم خود نتیجه بگیرد پس باید مراقب باشد که در مقابل عملکرد غیرمنتظره پورتوریکو غافل گیر نشود. مانند اتفاقی که امروز در مصاف با استرالیا اسیر آن شد.

آخرین رویارویی تیم‎های والیبال ایران و پورتوریکو مربوط به سال 2010 می‎شود. آن زمان تیم ملی کشورمان که برای حضور در لیگ جهانی آماده می‎شد، در قالب دیداری دوستانه در اتریش به مصاف پورتوریکو رفت و با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.

حسین معدنی که در آن بازی هدایت تیم ملی والیبال ایران را بر عهده داشت در مورد ویژگی‎های والیبال پورتوریکو به خبرنگار مهر گفت: "پورتوریکو تیم خوبی دارد که مانند استرالیا تک محور است. مجموعه این تیم روی یک بازیکن پشت خط زن و یک بازیکن دریافت کننده تکیه دارد که البته با برنامه ریزی خوب می‏توان آنها را از کار انداخت. در کل بازیکنان پورتوریکو والیبال خوش تکنیکی دارند".

تیم ملی والیبال دیدار با پورتوریکو را یک روز پیش از دیدار با ونزوئلا برگزار می‏کند. بهتر است بازیکنان تیم ملی تکلیف دیدار روز چهارشنبه را در پایان گیم سوم مشخص کنند تا برای دیدار پنجم خود انرژی و آمادگی بهتری داشته باشند به خصوص اینکه ونزوئلا معمولا از تیم‏های دوم یا سوم آمریکای جنوبی است و سطح بالاتری نسبت به پورتوریکو دارد.

برنامه کامل دیدارهای روز ششم مسابقات والیبال انتخابی المپیک به شرح زیر است: (ساعت بازی تیم ملی ایران به وقت ایران است)

چهارشنبه 17 خردادماه

* ایران - پورتوریکو (ساعت 6:30)

*صربستان - پرتوریکو

* ژاپن - استرالیا

* کره جنوبی -چین

هر چهار دیدار روز ششم مسابقات والیبال انتخابی المپیک در سالن متروپولیتن توکیو ژاپن برگزار می‏شود. در پایان این رقابت‎ها که تا 21 خردادماه ادامه دارد قهرمان و بهترین تیم آسیایی سهمیه حضور در بازی‎های المپیک لندن را کسب می‎کنند.