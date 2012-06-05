به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای روز ششم پیگیری میشود. برخلاف روزهای گذشته که بازیهای تیم ایران به عنوان دیدار دوم یا سوم برنامه روزانه لحاظ شده بود، رقابتهای این روز با دیدار ایران آغاز میشود.
تیم ملی والیبال در روز ششم مسابقات انتخابی المپیک باید به مصاف پورتوریکو برود. تنها تیمی که تا به الان هر سه دیدار گذشته را بدون پیروزی در هیچ گیمی به تیمهای چین، استرالیا و ونزوئلا واگذار کرده است و به همین دلیل بدون هیچ امتیازی در رده هشتم و آخر جدول ردهبندی تیمهای شرکت کننده در این رقابتها قرار گرفته و تقریبا ناامید از کسب سهمیه المپیک.
پورتوریکو به عنوان تیم چهارم رقابتهای انتخابی نورسکا در مسابقات والیبال گزینشی توکیو شرکت کرده است. با توجه به دورهای برگزار شدن مسابقات و اینکه قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابتها جواز شرکت در بازیهای المپیک را کسب میکنند، شانس پورتوریکو برای گرفتن جواز المپیک تقریبا به حداقل رسیده است و همین موضوع میتواند رقابت ایران با این تیم را سخت کند.
پورتوریکو که بر خلاف ایران سابقه حضور در لیگ جهانی را هم دارد، در کارنامه خود سه مدال طلا از شرکت در مسابقات منطه کارائیب دارد. یک مدال نقره و یک مدال برنز هم حاصل حضور این تیم در رقابتهای پان آمریکن است. این تیم از حضور در مسابقات نورسکا نیز همین نتایج را گرفته است یعنی کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز.
پورتوریکو که در حال حاضر تیم هفدهم جهان محسوب میشود، در دیدار روز چهارشنبه مقابل ایران - تیم دوازدهم جهان - چیزی برای از دست دادن ندارد و همین مسئله میتواند انتحاری بازی کردن بازیکنان این تیم را موجب شود. در حالیکه تیم پرامید ایران به خاطر چهار امتیازی که تاکنون از مجموع دیدارهای برگزار شده خود از دست داده است، باید از دیدار چهارم خود نتیجه بگیرد پس باید مراقب باشد که در مقابل عملکرد غیرمنتظره پورتوریکو غافل گیر نشود. مانند اتفاقی که امروز در مصاف با استرالیا اسیر آن شد.
آخرین رویارویی تیمهای والیبال ایران و پورتوریکو مربوط به سال 2010 میشود. آن زمان تیم ملی کشورمان که برای حضور در لیگ جهانی آماده میشد، در قالب دیداری دوستانه در اتریش به مصاف پورتوریکو رفت و با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.
حسین معدنی که در آن بازی هدایت تیم ملی والیبال ایران را بر عهده داشت در مورد ویژگیهای والیبال پورتوریکو به خبرنگار مهر گفت: "پورتوریکو تیم خوبی دارد که مانند استرالیا تک محور است. مجموعه این تیم روی یک بازیکن پشت خط زن و یک بازیکن دریافت کننده تکیه دارد که البته با برنامه ریزی خوب میتوان آنها را از کار انداخت. در کل بازیکنان پورتوریکو والیبال خوش تکنیکی دارند".
تیم ملی والیبال دیدار با پورتوریکو را یک روز پیش از دیدار با ونزوئلا برگزار میکند. بهتر است بازیکنان تیم ملی تکلیف دیدار روز چهارشنبه را در پایان گیم سوم مشخص کنند تا برای دیدار پنجم خود انرژی و آمادگی بهتری داشته باشند به خصوص اینکه ونزوئلا معمولا از تیمهای دوم یا سوم آمریکای جنوبی است و سطح بالاتری نسبت به پورتوریکو دارد.
برنامه کامل دیدارهای روز ششم مسابقات والیبال انتخابی المپیک به شرح زیر است: (ساعت بازی تیم ملی ایران به وقت ایران است)
چهارشنبه 17 خردادماه
* ایران - پورتوریکو (ساعت 6:30)
*صربستان - پرتوریکو
* ژاپن - استرالیا
* کره جنوبی -چین
هر چهار دیدار روز ششم مسابقات والیبال انتخابی المپیک در سالن متروپولیتن توکیو ژاپن برگزار میشود. در پایان این رقابتها که تا 21 خردادماه ادامه دارد قهرمان و بهترین تیم آسیایی سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را کسب میکنند.
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