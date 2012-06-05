همه امکانات برای تشدید مبارزه با مواد مخدر بسیج شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در محل استانداری برگزارشد اظهارداشت: مواد مخدر از جمله معضلاتی است که باید با همت و همکاری مردم با آن مبارزه کرد و هر جایی که دستگاه ها و ماموران انتظامی ورود پیدا کرده اند مردم همکاری خوبی از خود نشان داده اند.



وی افزود: باید برنامه ریزی ویژه ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر صورت بگیرد و دستگاه های فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، تربیت بدنی و خانواده نقش اصلی و محوری را در زمینه پیشگیری بر عهده دارند.



رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه امروزه مبارزه با مواد مخدر جدی است تصریح کرد: کشف مواد مخدر در مقایسه با گذشته بیشتر شده است و این به معنای شیوع بیشتر این مواد در جامعه نیست بلکه بیانگر استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی و برنامه ریزی های جامع و دقیق در این زمینه است.



وی سند راهبردی مبارزه با مواد مخدر را مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی در این زمینه دانست و یادآورشد: هیچ کس نمی تواند مصرف مواد مخدر را در جامعه به صفر برساند اما گرایش و جهت گیری اصلی باید به سمت کنترل و کاهش روند مصرف مواد مخدر باشد و برای تحقق این هدف باید خانواده ها را آگاه کرد.



استاندار عنوان کرد: برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید در چند جبهه برنامه ریزی کرد و تضعیف توان مالی و انسانی قاچاقچیان مواد مخدر را در دستور کار قرار داد.



در ابتدای جلسه مسعود جعفری نسبت فرمانده نیروی انتظامی استان با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در امر مبارزه با مواد مخدر در سال جاری در ادامه اظهار داشت: کشفیات مواد مخدر در دو ماه و نیم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 110 درصد افزایش به 574 کیلوگرم رسیده است که نشان از جدیت و تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر دارد.



دبیر شورای هماهنگی در ادامه با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: برنامه ها و اقدامات مختلف و متنوعی برای این روز پیش بینی شده است که از جمله این برنامه ها برگزاری دو همایش بهبود یافتگان و همچنین همایش پیشگیری از اعتیاد در سطح استان است.



در این جلسه مسئولین کمیته ها و فرمانداران به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در امر مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر پرداختند و در پایان از تلاش ها و اقدامات حسین افشار مدیرکل بهزیستی و اعلایی فرماندار آبیک در امر مبارزه با مواد مخدر تجلیل و قدردانی به عمل آمد.