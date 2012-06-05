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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

همزمان با هفته ملی محیط زیست؛

برنامه‌های اداره کل محیط زیست البرز اعلام شد

برنامه‌های اداره کل محیط زیست البرز اعلام شد

کرج –خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان البرز برنامه های هفته ملی محیط زیست در این استان را اعلام کرد.

حسن پسندیده درگفتگو با خبرنگارمهر، درباره برنامه های هفته ملی محیط زیست گفت: همزمان با آغاز هفته محیط زیست از 16 تا 22 خرداد ماه برنامه های جامعی در زمینه  بهبود وضعیت محیط زیست در استان البرز تدوین شده است.

وی افزود: اولین روز از این هفته روز محیط زیست، محیط یاران، نخبگان و متخصصان نامگذاری شده است.

پسندیده گفت: محیط زیست و کارآفرینی دومین روز از این هفته نامگذاری شده است.

وی  عنوان کرد: محیط زیست و کارآفرینی، خانواده وسلامت، اسلام و معنویت، محیط و مدیریت شهری، تنوع زیستی و طبیعت گردی عناوین روزهای پیش رو در هفته ملی محیط زیست خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست استان افزود: هفتمین روز از هفته ملی محیط زیست نیز به روز محیط و رسانه تعلق خواهد داشت.

وی عنوان کرد:  افتتاح از ایستگاه های آب و هوای کرج، برپایی همایش های مختلف طبیعت گردی و پاک سازی کوه های عظیمیه از دیگر برنامه های اداره کل محیط زیست استان البرز در هفته جاری خواهد بود.

کد مطلب 1618907

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