حسن پسندیده درگفتگو با خبرنگارمهر، درباره برنامه های هفته ملی محیط زیست گفت: همزمان با آغاز هفته محیط زیست از 16 تا 22 خرداد ماه برنامه های جامعی در زمینه بهبود وضعیت محیط زیست در استان البرز تدوین شده است.

وی افزود: اولین روز از این هفته روز محیط زیست، محیط یاران، نخبگان و متخصصان نامگذاری شده است.

پسندیده گفت: محیط زیست و کارآفرینی دومین روز از این هفته نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: محیط زیست و کارآفرینی، خانواده وسلامت، اسلام و معنویت، محیط و مدیریت شهری، تنوع زیستی و طبیعت گردی عناوین روزهای پیش رو در هفته ملی محیط زیست خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست استان افزود: هفتمین روز از هفته ملی محیط زیست نیز به روز محیط و رسانه تعلق خواهد داشت.

وی عنوان کرد: افتتاح از ایستگاه های آب و هوای کرج، برپایی همایش های مختلف طبیعت گردی و پاک سازی کوه های عظیمیه از دیگر برنامه های اداره کل محیط زیست استان البرز در هفته جاری خواهد بود.