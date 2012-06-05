پشت پرده جنایت الحوله/ پیشنهادهای میلیاردی شیوخ عرب به کشورهای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الثوره، جاستین ریموند نویسنده آمریکایی گفت : جنایت وحشتناک در منطقه الحوله در شهر حمص و شتابزدگی رسانه های عربی و غربی در مقصر جلوه دادن رژیم با هدف شبیه سازی حوادث بنغازی لیبی و فراهم آوردن زمینه دخالت نظامی در سوریه است.

وی افزود: فراهم آورندگان سناریوی مربوط به الحوله با یک مشکل اساسی روبرو بودند و آن نداشتن ادله صحیح در این زمینه بود.

ریموند بیان کرد: یکی از این ادله، تصویر کودکی بود که از روی اجساد آماده دفن عبور می کرد این تصویر دردناکی بود، اما بعدا مشخص شد این تصویر ربطی به واقعه الحوله نداشته است و این تصویر مربوط به عراق و عکاس آن، مارکو دی لاورو ایتالیایی است.

وی بیان کرد: علاوه بر این گزارشهای منتشر شده نیز کذب بود، آنها در ابتدا مدعی گلوله باران منطقه از سوی نیروهای دولتی بودند، اما بعدها مشخص شد کشتار از فاصله نزدیک انجام شده است.

ریموند گفت : حقیقی که رسانه ها به آن نپرداخته اند، این است که حدود 60 گروه مسلح در سوریه فعالیت می کند و آمریکا و همپیمانانشان از گروههای مسلح حمایت می کنند.

وی اظهار داشت : گروههای مسلح پول و سلاح از عربستان و قطر دریافت می کنند و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس اخیرا مبالغ کلانی را به دوستان غربی به رهبری آلمان برای ترسیم تحولات بعدی سوریه پرداخت کرده اند.

رایموند بیان کرد: انگلیس اخیرا پولهایی برای کمک به گروههای مسلح اختصاص داده است این در حالی است که به مردم محتاج خود توجهی ندارد.

از سوی دیگر کمیته تونسی ضد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: هدف توطئه های گسترده علیه امت عربی و اسلامی به ویژه سوریه تسلیم کردن آخرین دژهای مقاومت و خدمت به منافع صهیونیستهاست.

در این بیانیه آمده است : سوریه در معرض جنگ فرسایشی به رهبری آمریکا و صهیونیستهاست که قطر،عربستان و ترکیه از آن حمایت می کنند.