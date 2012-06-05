  1. ورزش
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

ولاسکو پس از باخت به استرالیا:

بازیکنان ایران اشتباهات زیادی داشتند/ سیستم بازی ما برابر حریف جواب نداد

بازیکنان ایران اشتباهات زیادی داشتند/ سیستم بازی ما برابر حریف جواب نداد

سرمربی تیم ملی والیبال ایران از عملکرد بازیکنان این تیم در دیدار با استرالیا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز در سومین دیدار خود در چارچوب رقابت های مقدماتی المپیک مقابل استرالیا  در حالی که ست اول را با نتیجه 25 بر 17 به سود خود با پیروزی پشت سر گذاشت، در ست های بعدی با نتایج 18 بر 25، 18 بر 25 و 23 بر 25 باخت و در نهایت 3 بر یک بازنده شد.

خولیو ولاسکو در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: استرالیا خوب بازی کرد و برنده شد. ما بازی را خوب آغاز کردیم اما در ست دوم اشتباهات بازیکنان ما زیاد شد و استرالیا اعتماد به نفس خود را به دست آورد.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با اشاره به بازی خوب تیم ملی استرالیا گفت: آنها دفاع خوبی داشتند و سیستم بازی ما مقابل آنها جواب نداد. بازیکنان استرالیا توپگیری خوبی داشتند و بدین دلیل بود که ما مقابل آنها شکست خوردیم.

کد مطلب 1618910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها