۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برخورد قانونی با فروشندگان فیلتر آب/ برخی با ترفند آلودگی آب تهران کاسبی می کنند

مشاور حقوقی استاندار تهران گفت: برخی از فروشندگان فیلترهای آب به شهروندان می گویند که آب تهران آلوده است که قطعا از لحاظ قانونی با آنها برخورد می شود.

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهروندان در استفاده از فیلترهای آب آ‍زاد بوده و می توانند از فیلتر استفاده کنند گفت: قبلا هم اعلام شده بود آب تهران آلوده نیست ولی برخی از فروشندگان فیلترهای آب با شعار اینکه آب تهران آلوده بوده و شما باید از فیلتر استفاده کنید کاسبی راه انداخته اند که این اقدام تشویش اذهان عمومی است.

وی افزود: شهروندان نام و نام خانوادگی و یا شماره تلفن ویزیتور شرکت تبلیغاتی را به استانداری گزارش دهند تا با آنها برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی برخی شرکتهای عرضه کننده فیلترهای آب با شهروندان تماس گرفته و اعلام می کنند آب تهران آلوده است و به نفع شماست از فیلتر استفاده کنید. قیمت فیلترهای تایوانی هم 118 هزار تا 187 هزار تومان است.

نکته جالب اینجاست که این فراد به هیچ عنوان شماره تلفن نداده و تنها آنها تماس می گیرند.

