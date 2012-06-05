بازیکنان سابق تیم ملی و استقلال و پرسپولیس به سوگ نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم فنونی زاده پدر مهدی و مرتضی که نزدیک به دو سال با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، امروز سه شنبه در سن 82 سالگی به دیار باقی شتافت.

مهدی فنونی زاده بازیکن سابق استقلال و تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مراسم تشییع پدرمرحومش گفت: این مراسم از ساعت 8 صبح فردا چهارشنبه از مقابل منزل آن مرحوم واقع در آریاشهر، خیابان خسرو جنوبی، کوچه اتابکی مهر، پلاک پنج به سمت بهشت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده فنونی زاده بویژه مرتضی و مهدی دو بازیکن پیشین استقلال و پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران تسلیت گفته و برای آن مرحوم از خداوند منان بهشت برین را مسئلت دارد.