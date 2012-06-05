طرح های رسیده کودک و نوجوان چنگی به دل نمی زند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین هم اندیشی طنز رادیویی با حضور کامران کاظم زاده مدیر رادیو فرهنگ، حسین عربی مدیر روابط عمومی این شبکه رادیویی و خبرنگاران ظهر امروز 16 خرداد ماه در سالن کنفرانس ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

کامران کاظم زاده در این نشست گفت: رادیو فرهنگ قصد دارد سومین هم اندیشی طنز رادیویی را تیر ماه امسال برگزار کند. این هم اندیشی طبق دستور معاون صدا برپا می شود. کانون طنز رادیو عهده دار برگزاری این هم اندیشی است. آقایان ترکی، شهرام شکیبا، رضا رفیع، سیدعلی میرفتاح، دکتر فیضی و اسماعیل امینی از اعضای کمیته طنز هستند و با پشتوانه و همفکری این دوستان و همکاری شبکه های رادیویی این هم اندیشی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان جایگاه مهمی در هم اندیشی طنز رادیویی دارند، افزود: به همین دلیل امسال عنوان "شادیانه های کودکانه" و "طنز در برنامه سازی و ادبیات کودک و نوجوان" را برای هم اندیشی طنز رادیویی انتخاب کردیم. قشر کودک و نوجوان همیشه مغفول ماندند و ما برای این قشر عظیم برنامه های گسترده ای را طراحی کرده ایم.

دبیر هم‌اندیشی طنز رادیو عنوان کرد: ما تصمیم گرفتیم بچه ها را بیشتر با طنز و رادیو آشنا کنیم. به همین دلیل در این هم اندیشی مسابقه ای برای بچه ها با عنوان "بچه ها رادیو" برگزار می کنیم و بچه ها می توانند مطالب مکتوب و فایل صوتی شان را در قالب طنز ارائه دهند. جوایز نفیسی هم برای برنامه های کودکان و نوجوانان در نظر گرفتیم. همچنین سخنرانان متعددی در روز اجرای هم اندیشی طنز رادیویی حضور خواهند داشت.

کاظم زاده اشاره کرد: فراخوان این هم اندیشی را منتشر کرده ایم. همچنین به ادبیات طنز هم توجه کردیم تا بتوانیم در این باره گام های موثری برداریم. در این هم اندیشی فقری که در زمینه ادبیات طنز داریم مورد آسیب شناسی قرار می گیرد. مهلت ارسال آثار هم تا 30 خرداد ماه خواهد بود.

وی با بیان اینکه بعد از انتشار فراخوان بچه هایی از خارج از کشور با ما برای شرکت در مسابقه تماس گرفتند، گفت: امیدوارم بتوانیم آثار مختلفی هم از بچه های خارج از کشور داشته باشیم.

مدیر رادیو فرهنگ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا امسال رادیو فرهنگ برنامه های طنز برای کودکان و نوجوانان دارد یا نه؟ توضیح داد: بله، طرح هایی هم به دست مان رسیده و در حال بررسی هستیم. متاسفانه طرح های رسیده چنگی به دل نمی زند. امیدوارم بتوانیم با ارائه طرح های خوب برنامه های مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

کاظم زاده در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر جزییات مسابقه "بچه ها رادیو" گفت: بچه ها می توانند در قالب داستانک، مثل ها، پیامک ها و ... آثارشان را برایمان بفرستند. از دیگر مواردی که ما به آن توجه کردیم بازی های سنتی و آوازهای محلی است تا برای نسل جوان این فرهنگ غنی را یادآوری کنیم. همچنین برنامه ای با عنوان سفیران فرهنگی برای بچه ها در آینده خواهیم داشت.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سومین هم اندیشی طنز رادیویی از کدام یک از طنزپردازان تقدیر می شود؟ توضیح داد: قصد داریم از یک بزرگ طنزپرداز تجلیل کنیم، اما فعلاً نمی توانم نام او را بگویم. علاوه بر آن از چند برنامه ساز حوزه کودک هم تقدیر می شود.

مدیر رادیو فرهنگ با اشاره به سایت جدید این شبکه رادیویی گفت: در این سایت بخشی با نام باشگاه رادیو فرهنگ طراحی شده است. در این بخش شنوندگان می توانند با ما در ارتباط باشند. مشاوره از دیگر بخش های این سایت است. در مجموع تلاش کرده ایم تا بتوانیم سایت پاسخگوی نیازهای متعدد شنوندگان باشد.

کاظم زاده ادامه داد: بعد از برگزاری سومین هم اندیشی طنز رادیویی مقالات ارسال شده در قالب یک کتاب چاپ می شود. همچنین 33 درصد از پیام های سایت رادیو فرهنگ اختصاص به مخاطبان خارج از کشور اختصاص دارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر افت مخاطب رادیو گفت: من چنین چیزی را قبول ندارم. اتفاقاً هشت درصد به تعداد مخاطبان افزوده شده و این آمار خوبی است.

مدیر رادیو فرهنگ با اشاره به تقویت نویسندگی در رادیو گفت: قصد داریم بخش نویسندگان مبتکر و کارهای اقتباسی را رشد دهیم تا بتوانیم نقص هایی که در این باره وجود دارد را بر طرف کنیم.

وی درباره همکاری این شبکه رادیویی با نهادهای دیگر گفت: با آموزش و پرورش، فرهنگستان ادب فارسی و ... همکاری خوبی داریم و برنامه های مناسبی هم تهیه می شود. از دیگر اقدامات رادیو فرهنگ در آینده افزایش برنامه های طنز است. همچنین به زودی پخش برنامه ای با عنوان "هزار راه نرفته" از این شبکه شروع می شود. این برنامه مشاوره برای خانواده خواهد بود و می توانند نهایت استفاده را ببرند.

کاظم زاده در پایان افزود: برنامه "هزار و یکشب هم هر روز در حوزه فرهنگ و مردم پخش می شود. در برنامه تابستانه هم دیوان حافظ توسط استاد آهی ارائه می شود. برای تابستان هم برنامه های متنوعی تدارک دیده ایم که به زودی آن را اعلام خواهیم کرد.